Sẽ tăng nặng mức xử phạt nghệ sỹ, Kols phát ngôn lệch chuẩn không gian mạng

Hoa khôi Nam Em livestream có nhiều nội dung được chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Tại cuộc Họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông chiều 6/3, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã có những chia sẻ về việc xử phạt nghệ sỹ Kol, phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên không gian mạng nhưng chưa đủ sức răn đe.

Mức xử phạt chưa đủ răn đe

Mức xử phạt hiện nay cho các hành vi vi phạm như phát ngôn lệch chuẩn, “vạ miệng” trên không gian mạng sẽ từ 5-10 triệu đồng, các Sở Thông tin và Truyền thông chọn mức ở giữa 7,5 triệu đồng. Theo ông Do, đối với một bộ phận người dân, mức xử phạt này khá lớn.

Tuy nhiên, ông Do cũng cho biết mức xử phạt này chưa đủ răn đe với một số đối tượng như nghệ sỹ, người nổi tiếng, Kols, những người kinh doanh thu lời trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử,… “Họ dùng những chiêu trò để “câu like, câu view.” Mức xử phạt đó chưa đủ sức răn đe,” ông Do cho hay.

Tuy nhiên, ông Do cũng chia sẻ cơ quan quản lý đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đối với những nhóm này không có một mức xử phạt nào chung để đủ sức răn đe. Ông Do lấy ví dụ một số nghệ sỹ nhận hợp đồng quảng cáo hàng tỷ đồng thì xử phạt cả trăm triệu đối với họ sẽ không thấm vào đâu.

Sẽ tăng nặng các hình thức xử phạt nghệ sỹ “vạ miệng”

Tại cuộc Họp báo, ông Lê Quang Tự Do cũng cho biết hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông đang làm đồng thời hai việc để khắc phục tình trạng này.

Đầu tiên, ông Do vừa rồi Bộ đã trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 72 bổ sung một loạt quy định đối với các hoạt động trên mạng xã hội, không gian mạng.

"Khi nghị định 72 mới được ban hành dự kiến theo lịch trình của Chính phủ là giữa năm 2024, Bộ sẽ tham mưu Chính phủ ban hành các quy định tăng mức xử phạt và các hình phạt bổ sung đối với những hành vi vi phạm trên không gian mạng để tăng sự răn đe lên," ông Do chia sẻ.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Do cũng nhấn mạnh ở đây là "tăng sự răn đe" còn đủ hay không thì trong một số trường hợp dù có tăng đến mức nào vẫn không đủ. Ông Do cũng cho biết phải có những hình thức xử lý cao hơn xử lý hành chính.

TP Hồ Chí Minh: Xử lý nghiêm vụ việc Hoa khôi Nam Em livestream lôi kéo dư luận Sở Thông tin-Truyền thông TP Hồ Chí Minh đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc Hoa khôi Nam Em livestream trong mấy ngày qua với những nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực.

Thứ hai, theo ông Do, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thêm giải pháp hạn chế hình ảnh trên sóng, báo đài, trên các sân khấu.

Lý do hiện nay Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chưa ban hành vì chờ Chỉ thị của Đảng trước khi hai Bộ ban hành quy chế phối hợp. Ông Do cho biết vấn đề này khá mới và nhạy cảm.

"Sau khi cân nhắc nếu có Chỉ thị của Đảng, các đơn vị bên dưới sẽ có sở cứ hơn để ban hành các quy chế phối hợp hạn chế này. Trong thời gian sắp tới các Bộ sẽ khởi động lại quy chế này," ông Do chia sẻ.

Theo đó khi vi phạm, nghệ sỹ sẽ bị hạn chế hình ảnh. Đây là một hình thức xử phạt đảm bảo răn đe hơn xử phạt hành chính.

Ông Do cũng nhấn mạnh việc Bộ Thông tin và Truyền thông không đặt ra vấn đề có "vùng cấm" hay ngoại lệ trong trường hợp này. Tuy nhiên theo ông Do, chỉ có một vấn đề khó đó là một số trường hợp không xác định được danh tính đối tượng trên không gian mạng.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang khắc phục bằng cách trong Nghị định mới thay thế Nghị định 72 sẽ có thêm việc bổ sung quy định xác định người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại di động./.