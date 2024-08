Nhà mạng tăng cường lưu lượng, đảm bảo nhu cầu người dân dịp lễ Quốc khánh

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, ATGT, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, để nhân dân được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vui tươi, an toàn, lành mạnh.