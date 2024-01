Số lượng cá mập sụt giảm do tình trạng đánh bắt lấy vây quá mức

29/06/2023 05:00

Các nhà nghiên cứu ước tính một con megalodon có thể dài từ 15-20m, với nhiệt độ cơ thể trung bình khoảng 27 độ C, duy trì ở mức cao hơn khoảng 7 độ C so với nhiệt độ nước biển xung quanh.