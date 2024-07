Sơn La: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân 12 tuổi bị lũ cuốn trôi

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 29/7, trong lúc đi cấy lúa cùng người thân, thấy mưa to, cháu L.T.V.T liền đi về nhà, nhưng khi đi qua suối thì lũ bất ngờ đổ về nên L.T.V.T bị nước cuốn trôi.

Khu vực hồ nước bản Ái, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, nơi tìm thấy thi thể cháu L.T.V.T. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 31/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Sơn La) thông tin, Công an huyện Quỳnh Nhai, Công an xã Pá Ma Pha Khinh và các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu L.T.V.T (12 tuổi, trú tại bản Tậu Khứm, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ, ngày 29/7, trong lúc đi cấy lúa cùng người thân, thấy mưa to, cháu L.T.V.T liền đi về nhà. Nhưng khi cháu chạy qua suối, lũ bất ngờ đổ về nên L.T.V.T bị nước cuốn trôi.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La đã huy động 20 cán bộ, chiến sỹ, cùng 2 xe chuyên dụng, 1 xuồng máy, phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Đến trưa 31/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu T tại hồ nước bản Ái, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

Lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương trục vớt thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng./.

