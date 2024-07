Sơn La: Mưa lũ gây thiệt hại nặng về tài sản, 6 người bị mất tích

Trục Quốc lộ 6 qua đường Trường Chinh, thành phố Sơn La bị ngập úng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Từ đêm 23 đến sáng 24/7, ở Sơn La có mưa to diện rộng, gây thiệt hại nặng về người, tài sản, nhà cửa, hoa màu của người dân. Tại thành phố Sơn La, nhiều tuyến đường, nhà cửa của các hộ dân và cơ quan bị ngập trong nước lũ.

Tại thành phố Sơn La, ngay khi xảy ra mưa lũ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố, cùng các lực lượng an ninh trật tự cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, phân luồng giao thông tại các điểm, tuyến đường ngập sâu. Lực lượng Công an và Quân sự tỉnh tham gia hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Thành phố Sơn La đã tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá các điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; chủ động triển khai các biện pháp sơ tán, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Các xã, phường tích cực triển khai phương châm "4 tại chỗ," huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Ở huyện Thuận Châu, tính đến 10 giờ ngày 24/7, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 1.000 ha lúa, cỏ chăn nuôi và ao cá tại 28 xã; 22 nhà tại các xã Liệp Tè, Bon Phặng, Phổng Lăng, Chiềng Ly, Co Tòng, Mường Khiêng bị sạt lở; 32 nhà tại các xã Phổng Lập, Chiềng Ly bị ngập; 2 nhà tại xã Bản Lầm bị cuốn trôi; 3 nhà tại xã Bản Lầm bị cô lập... Ngoài ra, một số tuyến đường tại các xã Phổng Lập, Nậm Lầu, Co Mạ, Muổi Nọi, Mường Khiêng bị sạt lở.

Theo thông tin ban đầu, tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, mưa lũ đã cuốn trôi, làm 6 người mất tích. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 người mất tích.

Ngoài ra, mưa lũ đã làm 12 nhà ở các bản Nhụng Trên, Nhụng Dưới bị ảnh hưởng; 3 cầu treo bị cuốn trôi; Trường Tiểu học Chiềng Nơi bị đổ tường... Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập và nhiều bản bị cô lập, không tiếp cận được.

Xã Chiềng Nơi đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại khắc phục hậu quả; di chuyển đồ đạc, tài sản ở những nhà bị ngập, sạt lở đến nơi an toàn; sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.

Bộ đội tham gia giúp dân dọn vệ sinh sau khi nước rút. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, sáng 24/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã có Thông báo khẩn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La về việc mở tràn xả lũ hồ chứa nước bản Mòng, xã Hua La (thành phố Sơn La). Theo đó, để đảm bảo an toàn cho công trình, vùng hạ du và thực hiện điều tiết hồ theo Quy trình vận hành hồ chứa bản Mòng, Công ty TNHH một thành viên quản lý các công trình thủy lợi xả qua tràn tối đa 200m3/s.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La thông báo rộng rãi cho nhân dân vùng hạ lưu được biết, chủ động phòng tránh tai nạn hoặc thiệt hại có thể xảy ra khi xả tràn; đồng thời, có biện pháp nghiêm cấm mọi hoạt động trên vùng lòng hồ trong phạm vi cách tuyến công trình 1.000m, tránh trường hợp khi xả tràn bị cuốn trôi qua đập tràn. Các đơn vị liên quan ở hạ lưu hồ chứa bản Mòng có phương án, sẵn sàng ứng phó với những bất lợi khi xả lũ.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, ngày và đêm 24/7, ở Sơn La tiếp tục có mưa to đến mưa rất to, dông, lượng mưa phổ biến từ 70 - 120mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ; bố trí lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn./.

Mưa lớn gây ngập lụt tại thành phố Sơn La Trận mưa to kéo dài từ đêm 23/7 đến rạng sáng 24/7/2024 đã khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La bị ngập lụt nghiêm trọng.