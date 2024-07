Tác hại ít ai ngờ tới của uống rượu, kể cả uống điều độ?

Uống rượu điều độ không hề mang lại lợi ích cho sức khỏe như người ta vẫn tưởng. (Nguồn: Yahoo Life)

Đã từng có nhiều nghiên cứu khẳng định rằng trong một số dịp đặc biệt, một ly rượu vang không chỉ làm ta cảm thấy khoan khoái mà còn mang tới những lợi ích đáng kể, như làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Nhưng theo một nghiên cứu mới, do một nhóm khoa học gia quốc tế thực hiện, uống rượu thực tế mang lại nhiều tác hại hơn là lợi ích. Cho dù ta có uống rượu theo một cách điều độ, có kiểm soát (theo định nghĩa của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngửa Dịch bệnh Mỹ (CDC) là 1 ly mỗi ngày với phụ nữ và 2 ly mỗi ngày với đàn ông), nó cũng không giúp ta trở nên khỏe mạnh hơn.

Nghiên cứu mới này, được đăng vào ngày 25/7 vừa qua trên tuần báo khoa học Journal of Studies on Alcohol and Drugs, cho thấy rằng những công trình trước đây từng ca ngợi lợi ích của việc uống rượu điều độ đã mắc phải những sai sót trong nghiên cứu, khiến kết quả thu được không còn quá vững vàng.

Các nhà nghiên cứu trong nhóm khoa học gia tới từ Canada, Thụy Điển và Phần Lan, đã xem xét 107 nghiên cứu khác nhau về thói quen uống rượu của mọi người tiến triển theo thời gian và mối liên hệ giữa thói quen đó với tuổi thọ của họ.

Tim Stockwell, đồng tác giả của nghiên cứu mới và là giáo sư tâm lý học tại Đại học Victoria, chia sẻ với trang Yahoo Life rằng thông thường, nếu chỉ nhìn thoáng qua, các nghiên cứu sẽ khiến ta thấy lợi ích sức khỏe rõ ràng đối với những người uống rượu một cách điều độ - chúng ta sẽ tưởng những ai uống rượu điều độ sẽ sống lâu hơn những người hoàn toàn không uống rượu

Nhưng một khi bắt đầu đào sâu hơn vào các nghiên cứu, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn và ta biết sự thật không phải như vậy. Tim Stockwell và nhóm của ông phát hiện ra rằng nhiều nghiên cứu kém chất lượng đã không hề đặt dấu hỏi về thói quen uống rượu trước đây của những người tham gia nghiên cứu. Thậm chí một số còn không lấy dữ liệu ở những người trong độ tuổi 60 và 70. Ông cho biết, những sai sót trong khâu chuẩn bị này có thể làm sai lệch dữ liệu cuối và khiến kết quả cho thấy việc cai rượu sẽ không tốt bằng uống rượu điều độ.

Trong khi đó, các nghiên cứu được đầu tư tốt hơn đều hỏi về thói quen uống rượu trước đây của những người tham gia nghiên cứu (bao gồm cả một nhóm lớn trong giới trẻ) và họ không hề phát hiện ra một lợi ích sức khỏe nào, kể cả khi đã uống rượu điều độ.

Tim giải thích: “Nếu bạn tìm thấy những người 60 tuổi đang cai rượu rồi so sánh họ với người vẫn đang uống, có thể họ sẽ không khỏe mạnh bằng, nhưng lý do không phải vì đang cai. Đó chỉ là vì trước đây có thể những người đang cai rượu này đã uống rất nhiều, nhưng phải ngừng vì sức khỏe không cho phép. Điều này dẫn tới việc bạn lấy một người có thể trạng yếu vì uống quá nhiều rượu để so sánh với một người vẫn đang khỏe mạnh và vẫn tiếp tục uống được vậy”.

Tiến sĩ Anna Lembke, giám đốc Phòng khám về Chứng nghiện Stanford (nhân vật không tham gia vào nghiên cứu mới này) chia sẻ với Yahoo Life rằng nhiều người không uống rượu trong các nghiên cứu về thói quen uống rượu thường sẽ là những cá nhân phải cai vì đã quá yếu, hoặc đã uống quá nhiều khiến cơ thể không chịu đựng được nữa và buộc phải cai. Việc lấy những người này vào nghiên cứu sẽ làm sai dữ liệu tổng và tạo ra một sự hiểu lầm rằng người uống rượu điều độ sẽ tốt hơn những người không uống.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) chúng ta càng giảm mức độ uống bia rượu thì sức khỏe càng được cải thiện. Ta càng uống ít rượu, các nguy cơ về những bệnh tim mạch, gan, huyết áp cao hay ung thư càng giảm xuống đáng kể.

Anna Lembke nói rằng uống việc uống rượu sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe chỉ khi bạn có một chế độ nghiêm ngặt và chỉ uống từ 1 đến 2 ly một tuần. Tuy nhiên nghiên cứu mới cho thấy rằng đã tới lúc chúng ta nên từ bỏ quan niệm uống rượu sẽ có lợi ít nhiều cho sức khỏe.

Tim Stockwell cũng nói rằng tốt nhất là nên nghi ngờ những người đưa ra khẳng định ngược lại với nghiên cứu mới. Ông cho biết thêm: “Tôi nghĩ có lẽ nghiên cứu mới sẽ phù hợp với những người quan tâm đến sức khỏe của họ, và băn khoăn không biết việc uống rượu là tốt hay xấu, hay chỉ đơn giản là nghi ngờ những tuyên bố cho rằng uống rượu là tốt./."