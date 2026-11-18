Bất chấp áp lực thị trường, ngành thép duy trì tăng trưởng tích cực. Tổng Công ty Thép Việt Nam dự kiến tiêu thụ 4,6 triệu tấn thép thành phẩm trong năm 2026, cao nhất từ trước đến nay.

Giá thép biến động trong những tháng đầu năm, trong khi thị trường thép thế giới quý 3/2026 chưa hình thành xu hướng phục hồi rõ nét. Áp lực cung-cầu cùng các rào cản thương mại tiếp tục ảnh hưởng đến giá cả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tại thị trường trong nước, giá thép và nguyên liệu trong quý 3/2026 vẫn ở mức tương đối cao so với cùng kỳ, song diễn biến giữa các nhóm sản phẩm chưa đồng nhất và thay đổi theo từng thời điểm.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Công Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel) cho biết trong bối cảnh nhiều biến động, kết quả sản xuất kinh doanh của ngành thép vẫn đạt kết quả tích cực trong 10 tháng. VNSteel hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu tăng trưởng hai con số, đóng góp vào tăng trưởng GDP năm 2026.

Tiêu thụ thép xây dựng tăng 21% sau 10 tháng

- Xin ông chia sẻ những kết quả nổi bật của ngành thép nói chung và Tổng Công ty Thép Việt Nam trong thời gian qua?

Ông Phạm Công Thảo: Theo số liệu cập nhật 9 tháng của Hiệp hội Thép Việt Nam, sản xuất các sản phẩm thép đạt 27,8 triệu tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao.

Tiêu thụ sắt thép cũng tăng trưởng tốt. Trong đó, thép xây dựng đạt 11,6 triệu tấn, tăng 19,6%, là mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây. Điểm nổi bật là nhu cầu trong nước tăng nhanh hơn xuất khẩu.

Ông Phạm Công Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với Tổng Công ty Thép Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đạt nhiều kết quả tích cực trong năm 2026. Sau 10 tháng, tiêu thụ thép thành phẩm đạt gần 3,9 triệu tấn, tăng 16,4%; riêng thép xây dựng đạt 2,9 triệu tấn, tăng 21%.

Dự kiến cả năm, tiêu thụ thép thành phẩm của Tổng Công ty có thể đạt 4,6 triệu tấn, tăng 13-14%. Nếu diễn biến tích cực hơn trong hai tháng cuối năm, mức tăng trưởng có thể cao hơn. Với kết quả này, sản lượng năm nay sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay của Tổng Công ty.

- Giải ngân vốn đầu tư công đang tích cực, cùng với những tín hiệu tốt lên của thị trường bất động sản. Ngành thép đã tận dụng các cơ hội này như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Công Thảo: Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xây dựng các công trình trên toàn quốc có tác động tích cực đến nhu cầu tiêu thụ thép.

Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp trong Hiệp hội Thép Việt Nam và Tổng Công ty Thép Việt Nam đã chuẩn bị tốt nguồn nguyên vật liệu, qua đó bảo đảm cung cấp sản phẩm thép ra thị trường. Giải ngân vốn đầu tư công giúp nhu cầu thép công trình tăng trưởng tốt, vì vậy cơ cấu sản phẩm của Tổng Công ty và các doanh nghiệp trong ngành cũng tập trung vào nhóm sản phẩm này.

Dự kiến cả năm, tiêu thụ thép thành phẩm của VNSteel có thể đạt 4,6 triệu tấn, tăng 13-14%. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, tiêu thụ thép dân dụng năm nay có chiều hướng trái ngược. Mặt bằng lãi suất trong năm có xu hướng tăng, mặc dù gần đây Chính phủ đã chỉ đạo giảm lãi suất. Lãi suất tăng khiến người dân có xu hướng gửi tiết kiệm nhiều hơn, trong khi giá nguyên vật liệu nói chung nhích lên, khiến hoạt động xây cất nhà trong dân chậm lại.

Dù tiêu dùng thép dân dụng khá yếu, nhu cầu thép công trình tăng trưởng tốt đã bù đắp phần nào. Nhìn chung, nhu cầu năm nay tích cực nhờ chính sách giải ngân vốn đầu tư công và nhiều dự án bất động sản của khu vực tư nhân được tháo gỡ để triển khai.

Linh hoạt mở rộng thị trường xuất khẩu

- Nửa đầu năm, xuất khẩu thép chịu nhiều áp lực từ chi phí vận tải, xung đột tại nhiều khu vực và các chính sách phòng vệ thương mại. Ngành thép đã làm gì để đạt được kết quả tăng trưởng như ông vừa đề cập?

Ông Phạm Công Thảo: Các chính sách phòng vệ và xung đột thương mại tại nhiều nơi trên thế giới đã tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành thép đã chủ động, linh hoạt, nhờ đó xuất khẩu năm nay vẫn tăng so với năm trước. Dù mức tăng không mạnh bằng tiêu thụ trong nước, xuất khẩu vẫn đóng góp vào sản lượng chung của toàn ngành.

Sự chủ động của ngành thép đã đem lại kết quả khả quan, đóng góp vào xuất khẩu chung của cả nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo số liệu sơ bộ, sản lượng thép xuất khẩu 9 tháng năm 2026 dự kiến tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Có hai yếu tố chính đóng góp vào kết quả này.

Thứ nhất, doanh nghiệp trong nước đã đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chẳng hạn, trước đây lượng thép xuất sang Nam Mỹ khá ít, nhưng gần đây các doanh nghiệp đã đẩy mạnh xuất khẩu sang khu vực này, đặc biệt là Brazil.

Thứ hai, doanh nghiệp đa dạng hóa cơ cấu hàng xuất khẩu. Nhiều mặt hàng thép Việt Nam bị các nước áp thuế, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, chống bán phá giá, chống trợ cấp, nhưng doanh nghiệp đã linh hoạt chuyển sang những mặt hàng khác chưa bị áp thuế phòng vệ.

Ngay tại thị trường Mỹ, dù nhiều sản phẩm chịu thuế cao, xuất khẩu năm nay vẫn tăng nhờ chuyển đổi linh hoạt sang các sản phẩm khác, ví dụ bán thành phẩm như phôi dẹt.

Nhìn chung, xuất khẩu thép năm nay có chuyển biến tích cực dù chịu cạnh tranh và các biện pháp phòng vệ thương mại tại nhiều nước. Sự chủ động của ngành đã đem lại kết quả khả quan, đóng góp vào xuất khẩu chung của cả nước.

- Thưa ông, ngành thép vẫn luôn nhập siêu khá lớn. Với kết quả tăng trưởng hiện nay, xin ông cho biết Tổng Công ty và các doanh nghiệp thép đã có những giải pháp gì để giảm nhập siêu?

Ông Phạm Công Thảo: Ngành thép từ trước đến nay vẫn nhập siêu, nhưng cũng cần ghi nhận mức nhập siêu đã giảm dần trong những năm gần đây.

Cụ thể, năm 2022, ngành thép nhập siêu gần 6 tỷ USD; đến năm 2024 giảm xuống khoảng 5 tỷ USD, năm 2025 còn trên 4 tỷ USD. Riêng 9 tháng năm 2026, mức nhập siêu dự kiến dưới 3 tỷ USD, chỉ tính các sản phẩm thép.

Đến nay, ngành thép trong nước gần như đã sản xuất được hầu hết các sản phẩm thông thường mà trước đây phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Có hai yếu tố chính giúp giảm nhập siêu. Trước hết, hoạt động đầu tư mạnh mẽ trong nước đang dần thay thế hàng nhập khẩu. Đến nay, ngành thép trong nước gần như đã sản xuất được hầu hết các sản phẩm thông thường mà trước đây phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu.

Cùng với đó, công tác phòng vệ thương mại của ngành thép, với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, đã phát huy hiệu quả, hạn chế bớt các sản phẩm giá rẻ, bán phá giá trên thị trường Việt Nam. Vì vậy, lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay không tăng nhiều so với giai đoạn trước.

Theo đánh giá cá nhân tôi, trong 5 năm tới, nếu làm tốt, ngành thép có thể đảo ngược tình thế, tiến tới không còn nhập siêu sản phẩm thép, thậm chí có thể xuất siêu nếu quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước phát triển tốt.

Giảm chi phí, thúc đẩy chuyển đổi Xanh

- Việc ban hành khung giá điện bậc thang mới cùng với khung giá điện mặt trời, cộng thêm việc giá xăng dầu và mặt bằng lãi suất giảm mạnh thời gian qua có tác động như thế nào đối với ngành thép nói chung và Tổng Công ty Thép Việt Nam nói riêng, thưa ông?

Ông Phạm Công Thảo: Thời gian qua, ngành thép cũng như nhiều ngành kinh tế khác chịu áp lực do chi phí đầu vào tăng, mặt bằng lãi suất có chiều hướng cao hơn, gây sức ép lên thanh khoản và dòng tiền.

Các biện pháp gần đây của Chính phủ sẽ có tác động tích cực đối với ngành thép và nền kinh tế nói chung, trong bối cảnh cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm nay, đặc biệt cần tập trung cho hai tháng cuối năm.

Theo khung giá điện mới, giá điện cho sản xuất kinh doanh được quy định thấp đi đồng thời việc thu mua điện Xanh, trong đó có điện mặt trời, tăng lên sẽ góp phần giảm gánh nặng chi phí sản xuất và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào điện Xanh.

Thép là ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, trong đó có điện, và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi Xanh. Nhiều doanh nghiệp trong Tổng Công ty đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư điện mặt trời áp mái, như Thép Miền Nam, Tôn Phương Nam và các đơn vị khác, để giảm tiêu thụ nguyên liệu hóa thạch.

Điện áp mái hiện chỉ cung cấp một phần nhu cầu năng lượng, chủ yếu dùng trong sinh hoạt văn phòng, nhưng đây cũng là bước đầu của quá trình chuyển đổi Xanh.

Nhiều doanh nghiệp trong VNSteel đầu tư điện mặt trời áp mái, như Thép Miền Nam, Tôn Phương Nam để giảm tiêu thụ nguyên liệu hóa thạch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn cho ngành thép, nền tảng năng lượng quốc gia cần chuyển đổi cơ bản sang nguồn năng lượng Xanh nhằm giảm dấu chân carbon. Điều này phụ thuộc vào những dự án năng lượng lớn mang tầm quốc gia như Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các dự án điện mặt trời, điện gió quy mô lớn.

Về chủ trương giảm lãi suất, đây là giải pháp quan trọng, có trọng tâm trong những tháng cuối năm, định hướng nguồn tiền vào sản xuất kinh doanh để trực tiếp tạo ra hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng.

Ngành thép là ngành sản xuất cơ bản, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nguồn vốn tài trợ với lãi suất cạnh tranh, qua đó giảm áp lực thanh khoản, chi phí lãi vay và nâng cao hiệu quả hoạt động trong những tháng cuối năm.

- Chỉ còn khoảng một tháng rưỡi nữa là kết thúc năm 2026. Ông đánh giá thế nào về khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số?

Ông Phạm Công Thảo: Nhìn chung, ngành thép có khả năng về đích trước đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hiện các chỉ tiêu của ngành đều tăng cao, bình quân trên 15% trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ.

Với chủ trương kích thích kinh tế trong những tháng cuối năm, gần như chắc chắn ngành thép sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm nay, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của nền kinh tế.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Sau 10 tháng, tiêu thụ thép thành phẩm đạt gần 3,9 triệu tấn, tăng 16,4%. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VNSteel: Vượt "bão" thị trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số Khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng trên 12%, VNSteel đặt kỳ vọng lớn vào năm 2026. Lãnh đạo Tổng công ty đã có những chia sẻ về định hướng phát triển Xanh và nỗ lực đóng góp vào kinh tế đất nước.