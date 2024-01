Tây Ban Nha trải qua ngày có nhiệt độ cao gần 30 độ C giữa mùa Đông

Nhà nghiên cứu David Corell tại Đại học Valencia cho hay nguyên nhân khiến nhiệt độ ở Tây Ban Nha nóng lên trong mùa Đông là do sự xuất hiện của một vùng xoáy nghịch mạnh tại Địa Trung Hải.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 9/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tây Ban Nha đã trải qua ngày 25/1 nhiệt độ ấm bất thường giữa mùa Đông do một khối không khí nóng đẩy nhiệt độ lên mức gần 30 độ C tại một số khu vực.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha Aemet Ruben del Campo đã lưu ý về diễn biến thời tiết bất thường khi nhiệt độ đo được ở mức từ 20 độ C trở lên tại gần 400 trạm khí tượng, chiếm gần một nửa tổng số trạm này của cả nước.

Theo cơ quan trên, nhiệt độ đã tăng lên mức 29,5 độ C ở thành phố Valencia, miền Đông Tây Ban Nha; 28,5 độ C tại thành phố Murcia ở miền Đông Nam và 27,8 độ C tại địa điểm gần thành phố Malaga ở miền Nam.

Đây vốn là những mức nhiệt thường thấy vào tháng 6 hằng năm ở Tây Ban Nha chứ không phải tháng 1 như hiện nay. Ngoài ra, nhiệt độ trong đêm cũng ấm hơn mức bình thường.

Nhà nghiên cứu David Corell tại Đại học Valencia cho hay nguyên nhân khiến nhiệt độ ở Tây Ban Nha nóng lên trong mùa Đông là do sự xuất hiện của một vùng xoáy nghịch mạnh tại Địa Trung Hải.

Ông nêu rõ: "Chưa có nghiên cứu nào đánh giá xu hướng lâu dài của kiểu thời tiết này, nhưng rõ ràng chúng ta đang trải qua thời tiết bất thường kiểu như vậy ngày càng thường xuyên hơn."

Trước đó, Tây Ban Nha cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường trong tháng 12/2023 với nhiệt độ lên tới 29,9 độ C ở Malaga, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng cuối năm.

Nền nhiệt cao xảy ra trong bối cảnh hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến phần lớn nước này, đặc biệt là vùng Catalonia ở miền Đông Bắc và vùng Andalusia ở miền Tây Nam.

Tại Barcelona, thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, mực nước tại các hồ chứa vào giữa tháng này đã giảm xuống còn khoảng 17% sức chứa của những hồ này. Nếu mực nước tiếp tục giảm xuống dưới 16% sức chứa, khu vực trên sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo giới khoa học, các đợt sóng nhiệt sẽ xảy ra thường xuyên với cường độ khắc nghiệt hơn khi nhiệt độ trên toàn cầu gia tăng do tình trạng biến đổi khí hậu./.

