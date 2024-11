Tây Ninh hỗ trợ tỉnh giáp biên của Campuchia chữa cháy, cứu thoát 4 người

Trong khi chữa cháy, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã kịp thời cứu thoát 4 nạn nhân đang bị thương và mắc kẹt tại tầng 5, 6 của tòa nhà.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh hỗ trợ chữa cháy tại casino ở Campuchia. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh sang hỗ trợ chữa cháy tại một casino khu vực biên giới ở nước bạn Campuchia, cứu thoát 4 người bị thương.

Khoảng 8 giờ ngày 3/11, ngọn lửa bùng cháy tại tầng 7 thuộc một tòa nhà hoạt động casino có 7 tầng, địa chỉ tại xã Tropeng Phlong, huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia.

Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy Campuchia triển khai lực lượng phòng cháy, chữa cháy và 3 xe chữa cháy đến hiện trường, nhưng không thể kiểm soát được đám cháy, nên đã nhờ lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Tây Ninh hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Công an huyện Tân Biên cử 15 cán bộ và 3 phương tiện chữa cháy, gấp rút lên đường sang Campuchia hỗ trợ chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbuong Khmum (Campuchia). (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, khi tiếp cận đám cháy, có 3 phòng nghỉ thuộc tầng 7 của casino đang bốc cháy dữ dội. Diện tích đám cháy khoảng 80m2, khói và khí độc tỏa ra các tầng 4, 5, 6, 7 của tòa nhà.

Trong khi chữa cháy, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã kịp thời cứu thoát 4 nạn nhân đang bị thương và mắc kẹt tại tầng 5, 6 của tòa nhà. Sau hơn 2 giờ tích cực chữa cháy, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy là do sự cố chập điện tại phòng ngủ ở tầng 7 của casino. Các lực lượng chức năng của Campuchia đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

