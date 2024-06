Thái lan: Cựu Thủ tướng Thaksin được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh

Cựu Thủ tướng Thaksin nằm trong danh sách 930 tù nhân đủ điều kiện được trả tự do do sức khỏe yếu hoặc trên 70 tuổi. Theo luật pháp Thái Lan, ông Thaksin có thể được trả tự do sau ngày 18/2.