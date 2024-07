Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân bị thương đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 13/7, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cùng Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Lê Kim Thành; Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra công tác khắc phục và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 45 phút ngày 13/7 tại km 10 + 950, Quốc lộ 34 (đường Hà Giang đi Cao Bằng) thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp xe ôtô khách 16 chỗ biển kiểm soát 29E-024.89 (loại xe Ford Transit) của Hợp tác xã Ngọc Hạnh.

Xe ôtô đang di chuyển đến km 11, xã Yên Định, huyện Bắc Mê thì gặp sạt lở. Khi hành khách xuống giúp đẩy xe ôtô qua chỗ sạt, hàng nghìn mét khối đất từ trên cao tràn xuống lòng đường vùi lấp toàn bộ hành khách. Theo thông tin ban đầu, trên xe ôtô chở 16 người và một số trẻ em.

Cũng vào thời điểm xe ôtô khách trên bị mắc kẹt, nhiều người trên ôtô 7 chỗ gần đó và một số người đi xe máy xuống đẩy giúp ôtô khách cũng bị đất đá vùi lấp.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, đến chiều tối 13/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được 15 nạn nhân trong vụ sạt lở đất ra ngoài, trong đó có 11 người chết, 4 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Sau khi nhận được thông tin, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Lê Kim Thành làm trưởng đoàn đã đến hiện trường.

Đoàn công tác đã phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang, cùng với các lực lượng công an, quân đội, biên phòng và các cơ quan chức năng chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm (suốt từ 4h30 sáng đến 18 giờ tối 13/7), hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, Biên phòng tỉnh Hà Giang đã huy động tối đa lực lượng, thiết bị máy móc trong công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cứu chữa nạn nhân bị thương và khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, các đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ 11 gia đình có nạn nhân tử vong và 4 người bị thương trong vụ sạt lở với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong và 2 triệu đồng/người bị thương.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Lê Kim Thành cũng đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang huy động mọi lực lượng, tranh thủ thời gian thuận lợi khẩn trương tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở; tập trung cao độ việc cứu chữa cho 4 người bị thương.

Các ngành chức năng phối hợp với các địa phương lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong theo quy định. Khi kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn, cần thực hiện tốt công tác giải phóng hiện trường, khắc phục hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông, thông xe trong thời gian sớm nhất./.

Sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang: Ít nhất 11 người tử vong Tính đến 15h ngày 13/7, các lực lượng chức năng đã đưa được 15 nạn nhân ra ngoài khu vực sạt lở, trong đó có 11 người tử vong và 4 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.