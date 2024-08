Thanh Hóa: Khởi tố Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường nghề Hưng Đô

Thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc đối với bị can Phạm Văn Hồng. (Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa/TTXVN phát)

Chiều tối 13/8, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các ông Phạm Văn Hồng, Phó Hiệu trưởng và Ngô Văn Giáp, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Hưng Đô (huyện Thiệu Hóa- Thanh Hóa) về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại khoản 2 Điều 359 Bộ Luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2021 đến 2023, ông Phạm Văn Hồng và Ngô Văn Giáp đã cùng bà Lê Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hưng Đô lập danh sách 8 cá nhân không phải giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô của trường báo cáo Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa để được cấp Giấy phép đào tạo lái xe ôtô.

Bị can Phạm Văn Hồng còn có hành vi ký duyệt các báo cáo đăng ký sát hạch lái xe cho các cá nhân không phải là giáo viên của trường để đủ điều kiện mở lớp đào tạo lái xe.

Các hành vi trên nhằm mục đích tăng số lượng học viên lái xe, tăng thêm nguồn thu cho trường.

Ngày 5/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, ban hành Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các bị can Phạm Văn Hồng và Ngô Văn Giáp.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hưng Đô Lê Thị Hương.

Vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam một nữ hiệu trưởng trường mầm non Nguyễn Thị Thỏa, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Phượng Dực, tự ý cho 24 giáo viên, nhân viên nghỉ dài hạn nhưng vẫn chi trả lương, sau đó yêu cầu chuyển lại tiền cho trường để chi tiêu trái quy định.