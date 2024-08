Thanh Hóa: Tiêu hủy 249 lô hàng cấm, nhập lậu, không rõ nguồn gốc

249 lô hàng bị tiêu hủy đều là những loại hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không công bố tiêu chuẩn chất lượng... bị phát hiện, bắt giữ qua các đợt kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng từ trước đến nay. (Ảnh: Cục QLTT Thanh Hóa cung cấp)

Ngày 5/8, theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy 249 lô hàng bị thu giữ vi phạm hành chính trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Số lượng hàng hóa này là tang vật vi phạm hành chính bị thu giữ trong các đợt kiểm tra trước đó.

Các loại mặt hàng bị tiêu hủy gồm giày, dép, túi xách, mũ, áo khoác, tất, khăn lau, quần áo, đồ chơi, các loại gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm. Trong số đó, một số lô hàng có số lượng, giá trị lớn như quần áo, giày, chăn lông hóa học, ôtô đồ chơi...

Toàn bộ hàng hóa trên đều là những loại hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không công bố tiêu chuẩn chất lượng... bị phát hiện, bắt giữ qua các đợt kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng từ trước đến nay.

Trước sự chứng kiến của Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đã tiêu hủy các loại hàng hóa kể trên bằng biện pháp cơ học như cắt, đập nát, cho xe nghiền các mặt hàng đến khi không còn giá trị sử dụng. Sau đó, toàn bộ hàng hóa vi phạm trên được vận chuyển tới khu vực xử lý đốt tại Khu vực bãi rác Ecotech xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trước đó, ngày 24/6 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, đã tiến hành thành lập Hội đồng tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 72/QĐ-QLTTTHĐ9 của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9.

Đồng thời, đơn vị thực hiện các biện pháp tiêu hủy đối với hàng hóa là tang vật tịch thu do không xác định được người vi phạm gồm các sản phẩm tăng cường sinh lý do nước ngoài sản xuất VIAGRA; TITANGEL GOLD; MAXMAN; SUPERD; POWERFUI BULLKING; D10 WEL GAO … và nhiều sản phẩm khác do nước ngoài sản xuất. Tổng trị giá tang vật tiêu hủy hơn 16 triệu đồng… Việc tiêu hủy hàng hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật…/.

