Thanh niên ASEAN tham gia cuộc thi hướng đến quá trình chuyển đổi xanh

Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa kết thúc Cuộc thi Dự án Bền vững dành cho Thanh niên (YSUP) 2024.

Đây là cuộc thi thường niên hàng đầu quy tụ thanh niên ASEAN từ tất cả 10 nước thành viên.

Ông Thibaut Portevin, Trưởng phòng Hợp tác, Phái đoàn EU tại ASEAN cho biết cuộc thi nhằm cung cấp một nền tảng cho thanh niên ASEAN thể hiện các sáng kiến, dự án và đóng góp cho cộng đồng cũng như quá trình Chuyển đổi Xanh của ASEAN.

Các chủ đề của cuộc thi bao gồm lĩnh vực kỹ thuật số, y tế, giáo dục và nghiên cứu cũng như thúc đẩy năng lượng sạch, bảo vệ thiên nhiên, bền vững môi trường, thúc đẩy giao thông bền vững, an ninh lương thực, hiệu quả năng lượng và loại bỏ ô nhiễm.

Trong số 152 dự án tham gia cuộc thi, 10 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn dựa trên các tiêu chí của cuộc thi về mức độ đáp ứng liên quan đến những vấn đề ưu tiên toàn cầu và Thỏa thuận Xanh châu Âu, cũng như tiềm năng mở rộng quy mô, ứng dụng thực tế của các dự án.

Mười dự án chiến thắng tập trung vào các vấn đề về khí hậu và năng lượng, kinh tế tuần hoàn, y tế, kỹ thuật số, nông nghiệp, đa dạng sinh học, giáo dục, nghiên cứu và nhận được nhiều cố vấn về EU-ASEAN.

Dự án “Flint Paper Battery” của anh Carlo Charles (Singapore) đã đạt giải nhất với ý tưởng giải quyết tác động có hại của vật liệu pin đang ảnh hưởng đến môi trường.

Carlo cho biết pin trong dự án đặc biệt này không cần lithium và coban, dẫn đến một lựa chọn xanh hơn và tiết kiệm chi phí, rẻ hơn mười lần so với pin lithium. Với công nghệ tiên tiến, loại pin này an toàn hơn nhiều so với pin thông thường.

Flint Paper Battery đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu và phát triển và đang được thương mại hóa dự án với hy vọng giải quyết các vấn đề về Biến đổi Khí hậu và khuyến khích giới trẻ lựa chọn phương án bền vững và an toàn hơn vì nó giúp giải quyết vấn đề môi trường.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021, Cuộc thi do Phái đoàn EU tại ASEAN khởi xướng, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN thực hiện với các chủ đề liên quan đến các ưu tiên chiến lược, nhằm thúc đẩy và hỗ trợ cộng đồng thanh niên ASEAN trong phát triển khả năng sáng tạo và nâng cao nhận thức về các vấn đề quan trọng đang xảy ra vào thời điểm hiện tại.

Ban Tổ chức hy vọng các chủ đề được đề cập tại cuộc thi sẽ mang lại những tác động lớn đối với giới trẻ và cộng đồng, nhằm ủng hộ mục tiêu phát triển bền vững./.

