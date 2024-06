Thanh niên “hổ báo” cầm tuýp sắt xông vào trụ sở công an đập phá khi say rượu

Cường dùng gậy tuýp sắt đập vỡ các cửa kính phía trước, sau phòng làm việc của Công an phường và ném vào người một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Ngày 31/5, Công an thành phố Thanh Hóa đang tạm giữ Đào Đức Cường, 35 tuổi, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại trụ sở Công an phường Phú Sơn.

Khoảng 17h ngày 30/5, Cường cầm gậy tuýp sắt đến trụ sở Công an phường Phú Sơn trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa chửi bới, la hét. Cường dùng gậy tuýp sắt đập vỡ các cửa kính phía trước, sau phòng làm việc của Công an phường rồi ném vào người một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Trước sự manh động, coi thường pháp luật của Cường, Công an phường Phú Sơn đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Cường, thu giữ gậy tuýp sắt./.

Hà Nội: Giảm án cho đối tượng xông vào trụ sở công an chửi bới, đấm cán bộ Tòa án xác định Ngô Thị Hường tự ý xông vào trụ sở Công an quận Cầu Giấy chửi bới, đấm cán bộ dù được giải thích cần xuất trình giấy tờ cá nhân, liên hệ làm việc.