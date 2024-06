Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Còn khoảng 10 ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024 chính thức diễn ra. Là một trong những địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và cũng tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Đẩy mạnh truyền thông về quy chế thi

Điểm thi Trường Trung học Cơ sở Trần Văn Ơn (quận 1) có 20 phòng thi, cơ sở vật chất đã được chuẩn bị theo quy định. Cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng nhà trường, Phó trưởng điểm thi cho biết, điểm thi có 380 thí sinh dự thi.

Ngoài phòng thi, điểm thi có đầy đủ các phòng chức năng như phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng để đồ cho thí sinh, phòng y tế, khu vực nghỉ ngơi cho cán bộ coi thi..,; bố trí máy phát điện dự phòng... Nếu các ngày thi thời tiết nóng bức, trường sẽ bật máy lạnh ở các phòng để thí sinh làm bài trong điều kiện thoải mái nhất.

Trong kỳ thi lớp 10 công lập của Thành phố vừa qua, trường cũng là một trong những điểm tổ chức thi. Với cơ sở vật chất sẵn có khi tổ chức kỳ thi trước đó, trường cũng thuận lợi hơn trong việc chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sắp tới.

Trường Trung học Cơ sở Trần Văn Ơn là một trong hơn 160 điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay có 90.062 thí sinh đăng ký dự thi tại Thành phố, trong đó 5.785 thí sinh tự do. Đây là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 nên có số lượng thí sinh tự do dự tăng khá nhiều so với các năm trước.

Thành phố tổ chức 162 điểm thi, trong đó 87 điểm thi có thí sinh tự do. Các điểm thi được bố trí trải khắp các quận, huyện, phân bổ dựa trên số thí sinh tại các địa bàn. Thành phố huy động 11.796 cán bộ coi thi, gần 3.300 cán bộ, nhân viên làm công tác thi, phục vụ điểm thi.

Là một trong những địa phương có số thí sinh đông nhất cả nước, đồng thời với đặc thù của một địa bàn đông dân có thể phát sinh những vấn đề phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh đề cao tinh thần trách nhiệm trong tất cả các khâu từ chuẩn bị đến tổ chức kỳ thi, với sự tham gia phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng, sở ngành. Trong đó, lực lượng Công an triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh tổ chức kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề, bài thi; phòng, chống gian lận thi cử, đặc biệt là gian lận thi sử dụng công nghệ cao; đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi, điểm in sao đề thi, chấm thi...

Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác thi và thí sinh đến địa điểm thi đúng thời gian quy định. Riêng khâu vận chuyển đề thi, Thành phố sẽ thực hiện vận chuyển đề thi, bài thi hằng ngày vào đầu và cuối ngày. Các vấn đề về y tế, an toàn thực phẩm, hỗ trợ về tâm lý cho thí sinh tại các điểm thi được tập trung nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em.

Thành phố cũng tính đến các phương án xử lý tình huống bất thường, các sở, ban, ngành xây dựng phương án chuẩn bị, dự phòng, đảm bảo xử lý kịp thời, nhanh chóng những tình huống thời tiết bất thường, an toàn thông tin mạng, các vấn đề liên quan đến đề thi, coi thi, chấm thi...

“Năm nay, một trong những vấn đề ngành Giáo dục Thành phố đặc biệt chú trọng đó là tăng cường truyền thông về quy chế thi đến thí sinh, người làm công tác coi thi để thực hiện đúng. Công tác truyền thông cũng hướng đến việc cung cấp đầy đủ các quy định liên quan đến kỳ thi, đặc biệt là về lịch thi, về những vật dụng không được mang vào phòng thi đến cha mẹ học sinh để cùng đồng hành, nhắc nhở học sinh thực hiện đúng quy chế. Từ đó, hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm quy chế, những sai sót, vi phạm đáng tiếc,” Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh truyền thông về kỳ thi, đặc biệt là về quy chế thi để thí sinh và cả phụ huynh nắm rõ, tránh xảy ra vi phạm.

Bên cạnh việc đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, ngành Giáo dục Thành phố cũng cần quan tâm đến công tác hỗ trợ tâm lý thí sinh cả trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi, tạo điều kiện để thí sinh tham gia kỳ thi với tinh thần thoải mái nhất, tránh quá áp lực, căng thẳng.

Đua “nước rút” ôn thi

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024 diễn ra từ 26-29/6 tới. Thí sinh bắt buộc làm bốn bài thi, trong đó gồm ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với thí sinh hệ giáo dục phổ thông; Lịch sử, Địa lý với thí sinh giáo dục thường xuyên) hoặc Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học).

Đây cũng là kỳ thi tốt nghiệp của lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Vì thế, các trường và học sinh tập trung cao cho việc ôn thi để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi năm nay.

Năm nay, Trường Trung học Phổ thông Tây Thạnh (quận Tân Phú) có 885 học sinh lớp 12. Nhà trường tổ chức ôn thi trong vòng 4 tuần với tất cả các môn thi. Nội dung ôn tập được giáo viên biên soạn với những nội dung cốt lõi.

Tham khảo đề thi các năm, đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên tập trung ôn theo đúng cấu trúc và lựa chọn mức độ phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường.

Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ (thành phố Thủ Đức) năm nay có 660 học sinh lớp 12. Nhà trường tổ chức ôn thi 6 buổi sáng và 2 buổi chiều mỗi tuần. Lịch ôn thi sẽ kéo dài hết tuần tới. Ghi nhận ở nhiều trường khác, lịch ôn thi cho học sinh lớp 12 kéo dài đến hết 21/6.

Không chỉ học theo khoá biểu trên lớp, nhiều học sinh cũng miệt mài ôn luyện ở các lớp học thêm cũng như tự ôn luyện tại nhà. Quỳnh Thư, Trường Trung học Phổ thông Tây Thạnh cho biết: "Ngoài ôn tập ở trường, em còn đi học thêm vào mỗi buổi tối trong tuần, thời gian còn lại em tự ôn tập củng cố kiến thức. Đăng ký thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, Quỳnh Như ôn môn Địa lý và Lịch sử theo phương pháp vẽ sơ đồ tư duy, còn Giáo dục công dân thì tăng cường đọc - hiểu và tự vận dụng vào tình huống thực tế. Cùng với đó, em tập trung ôn tập, hệ thống hóa lại kiến thức các môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh."

Em Minh Tuấn, Trường Trung học Phổ thông Tân Bình cho biết: "Thời gian này em cũng giảm dần các hoạt động vui chơi, giải trí mà tập trung nhiều hơn vào việc ôn thi. Ngoài học ở lớp, em có tham gia học thêm các môn thi vào buổi tối. Sau giờ học thêm, em dành vài tiếng tự học, giải đề. Lịch học trên lớp, tự học ở nhà và học thêm cũng chiếm gần hết thời gian trong ngày của em.

Minh Tuấn chia sẻ chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi sẽ diễn ra, vì thế em cần phải tập trung ôn để có thể làm bài tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Sau kỳ thi em dành thật nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, bù cho những ngày ôn thi căng thẳng"./.

