Thành phố Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp ồ ạt tuyển dụng lao động sau Tết

Người lao động tìm việc tại quầy tuyển dụng của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh ở Bến xe An Sương. (Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN)

Đơn hàng có trở lại, nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch tuyển dụng lao động ngay từ trước Tết Giáp Thìn năm 2024.

Đặc biệt, những ngày gần đây, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ồ ạt thông báo tuyển lao động với số lượng lớn nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Việc làm nhiều, đãi ngộ tốt

Tại Khu Công nghệ cao (thành phố Thủ Đức), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nidec Instruments Việt Nam đăng tuyển 1.000 lao động không yêu cầu về trình độ, chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Upgain Việt Nam tại Khu chế xuất Linh Trung I (thành phố Thủ Đức) cũng treo bảng thông báo tuyển dụng 500 công nhân may; Công ty trách nhiệm hữu hạn Furukawa Automotive Parts Vietnam (FAPV - tại Khu chế xuất Tân Thuận) đang có nhu cầu tuyển 300 lao động chính thức làm việc theo ca…

Ngoài mức lương, thu nhập hấp dẫn từ 8-14 triệu đồng/tháng, các doanh nghiệp này còn cam kết điều chỉnh lương hàng năm; môi trường làm việc đảm bảo an toàn, xanh-sạch-đẹp.

Cùng với các chế độ phúc lợi ngày lễ, Tết, nghỉ phép, người lao động còn nhận được các khoản phụ cấp đi lại, ca đêm, chuyên cần, cơm trưa và cơm tăng ca miễn phí…

Đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Upgain Việt Nam tại Khu chế xuất Linh Trung I cho biết do có đơn hàng trở lại từ cuối năm 2023 nên có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động ngay từ đầu năm, nhằm đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh.

“Người lao động cần chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn rồi vào làm việc luôn. Ngoài mức lương cơ bản (hơn 4,7 triệu đồng/tháng), các khoản khác sẽ giúp người lao động thu nhập từ 12-14 triệu đồng/tháng,” đại diện doanh nghiệp này cam kết và cho biết thêm sẽ thưởng cho người giới thiệu lao động vào làm việc.

Cùng với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp ở các địa phương khác cũng đăng tuyển lao động để bù vào số lao động nghỉ việc trước đó, hoặc có thêm đơn hàng mới.

Bà Trần Thị Lệ Quyên, phụ trách bộ phận tuyển dụng Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (quận Tân Bình), cho biết đã đăng tải nhiều nơi để tuyển dụng lao động. Bởi sau Tết có khoảng 10% người lao động nghỉ việc nên trước mắt Công ty cần tuyển gấp khoảng 100 lao động ở các vị trí may, cắt vải, ủi, hoàn thành, đóng gói… cho nhà máy ở Tân Bình.

“Thu nhập bình quân của người lao động từ 11-30 triệu đồng/tháng/người tùy theo vị trí, công việc như: cắt, may thì cần người lao động có tay nghề, ở khâu thành phẩm, đóng gói… thì không cần kinh nghiệm. Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí, nghỉ chiều thứ bảy và ngày Chủ nhật. Người lao động được hưởng lương thời gian, thưởng theo kết quả sản xuất và thưởng vào các dịp lễ, Tết, lương tháng 13,” bà Quyên chia sẻ.

Theo bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, sau Tết, nhiều doanh nghiệp thiếu hụt lao động, nhất là các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, điện-điện tử, kinh doanh bảo hiểm-tài chính… Nhu cầu nhân lực Thành phố cần khoảng 52.000 lao động, tập trung ở lĩnh vực thương mại-dịch vụ (chiếm 70,56%), công nghiệp-xây dựng (28,66%), nông-lâm nghiệp và thủy sản (0,78%).

Trong số đó, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố khoảng 1.000 lao động có trình độ đại học trở lên, hơn 500 lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp và gần 8.800 lao động phổ thông.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) cũng cho biết đơn vị hiện tiếp nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của 102 doanh nghiệp với tổng nhu cầu tuyển dụng gần 20.000 vị trí việc làm. Trong số đó, nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều ở các ngành da giày-may mặc, chiếm 42,76% tổng nhu cầu tuyển dụng; lao động phổ thông chiếm 12,15%; kinh doanh-quản lý chiếm 11,27%; công nghệ thông tin chiếm 5,61%; kỹ thuật-cơ khí chiếm 5,27% và ngành nghề khác khoảng 22,94%.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (YES Center - đơn vị trực thuộc Thành đoàn) cho biết đã tiếp nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của các doanh nghiệp với tổng nhu cầu gần 3.000 vị trí việc làm. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều ở các ngành dệt may-da giày; lao động phổ thông; chăm sóc khách hàng, điện thoại viên, quảng cáo; tư vấn tài chính, ngân hàng; hành chính nhân sự, kinh doanh, tiếp thị, bán hàng, du lịch, nhà hàng, khách sạn…

Gia tăng kết nối, tạo cơ hội cho người tìm việc

Nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp không chỉ đăng tuyển trên trang web, treo băngrôn trước cổng công ty, mà còn phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm, ra tận bến xe, nhà ga để trực tiếp tuyển dụng lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nhà trọ miễn phí cho người lao động từ các tỉnh vào Thành phố Hồ Chí Minh tìm việc.

Người lao động tìm việc tại quầy tuyển dụng của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh ở Bến xe An Sương. (Ảnh: Thanh Vũ /TTXVN)

Tham gia trực tiếp tuyển dụng lao động tại Ga Sài Gòn (Quận 3), chị Đặng Lê Cẩm Nhung, giám sát tuyển dụng Công ty Cổ phần Thực phẩm Takahiro, cho biết mỗi ngày ở đây có vài trăm lượt người lao động xuống ga tàu. Họ xuống ga thì giới thiệu, phát tờ rơi; khi họ cần tìm hiểu sẽ tư vấn chi tiết hơn…

Theo chị Cẩm Nhung, doanh nghiệp có chuỗi gần 50 nhà hàng trên toàn quốc nên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự rất nhiều, bởi trước Tết, nhiều nhân viên nghỉ việc về quê chưa trở lại. Nay các chuỗi nhà hàng khai trương lại thì thiếu hụt lao động nên có nhu cầu tuyển dụng từ 300-400 lao động cho các công việc như: lễ tân, pha chế, tạp vụ, tiếp thực, thiết kế, marketing, giao nhận hàng…

“Mức lương cho các vị trí tính theo giờ từ 27.000-37.000 đồng/giờ hoặc từ 8-10 triệu đồng/tháng cùng các chế độ, chính sách đầy đủ theo quy định; môi trường làm việc thân thiện, yêu thương và gắn kết," chị Cẩm Nhung cam kết.

Tương tự, tại Bến xe miền Tây (quận Bình Tân), Bến xe miền Đông mới (thành phố Thủ Đức), Bến xe An Sương (huyện Hóc Môn), Bến xe Ngã Tư Ga (Quận 12), nơi cửa ngõ vào Thành phố đều có quầy thông tin tuyển dụng và nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thành phố cùng các doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn, giới thiệu và tuyển dụng người lao động mỗi ngày.

Điều này giúp người lao động đang có nhu cầu tìm việc làm dễ dàng tiếp cận với nhà tuyển dụng, nắm bắt những thông tin hữu ích, để có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt lao động sau Tết.

Từ Sóc Trăng lên Bến xe miền Tây, anh Nguyễn Minh Quang mong muốn tìm được việc làm mới ổn định hơn, có thu nhập tốt hơn việc làm nhân viên giao hàng trước đây. Có các quầy thông tin, có người hướng dẫn, giới thiệu việc làm miễn phí, anh Minh Quang càng tin tưởng sẽ sớm tìm được công việc thích hợp.

Ở quê nhà, anh Quang có kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi nhưng không có vốn liếng nên lên thành phố mưu sinh, tìm việc phù hợp ở các trang trại.

“Tôi chỉ mong có mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng, bao ăn ở và được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để phòng khi ốm đau và có lương hưu khi về già,” anh Minh Quanh cho đấy là vừa đủ.

Anh Dương Công Danh, quê ở Đắk Lắk vừa xuống Bến xe An Sương (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng tìm đến quầy thông tin tuyển dụng để tìm công việc phù hợp khởi đầu cho năm mới. Bởi trước đây, anh đã từng làm cho một công ty may ở Bình Dương nhưng bị mất việc vào giữa năm 2023 do doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng. Anh Danh hy vọng ở công việc mới có mức lương đủ sống, các chế độ quyền lợi, phúc lợi được đảm bảo đầy đủ và tăng dần sau khi thạo việc.

Theo anh Danh, việc đặt các quầy thông tin giới thiệu việc làm miễn phí tại các bến xe, tàu rất tiện lợi vì có nhiều người lao động từ các tỉnh đi tìm việc. “Họ không biết nhiều, ở đất thành phố dễ bị 'cò" giới thiệu việc làm hoặc bị người xấu lợi dụng, tiền mất tật mang. Có cơ quan nhà nước, ít nhiều cũng yên tâm hơn, tôi có niềm tin tìm đúng việc hơn,” anh Danh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên, cho hay người lao động xuống các địa điểm trên, có thể tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp, địa chỉ giới thiệu việc làm uy tín, đăng ký tìm việc làm miễn phí hoặc đăng ký học nghề hay tìm cơ hội để hợp tác lao động ở nước ngoài. Hoạt động này tuy không mới nhưng làm tăng cơ hội việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm việc, nhất là tại thời điểm nhiều doanh nghiệp có nhu cầu, cộng đồng xã hội ủng hộ; đồng thời hạn chế tối đa tình trạng "cò mồi" lừa đảo việc làm.

Ngoài các điểm trên, ông Nguyễn Văn Sang khuyến nghị người lao động tìm việc cần liên hệ trực tiếp hoặc truy cập sàn giao dịch việc làm trực tuyến, trang web của đơn vị tuyển dụng để tránh bị lừa, nhất là những trường hợp tuyển dụng việc nhẹ, lương cao, đi làm được ứng tiền ngay với địa điểm hay việc làm không cụ thể./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 97% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Trên 97% công nhân tại những doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.