Thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch sụt giảm mạnh trong tháng Hai

Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 166.138 hợp đồng/phiên và giảm gần 12% so với tháng Một. Theo đó, giá trị giao dịch đạt 20.391 tỷ đồng/phiên, giảm 7,2%.

Trên thị phái sinh, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng tăng và đạt tỷ trọng 3,4% giá trị toàn thị trường. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 7/3, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông tin thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng Hai giao dịch ghi nhận sự sụt giảm khá mạnh. Cụ thể, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 166.138 hợp đồng/phiên và giảm gần 12% so với tháng Một.

Theo đó, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 20.391 tỷ đồng/phiên, giảm 7,2% so với tháng trước. Bên cạnh đó, khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày cuối tháng đạt 48.184 hợp đồng và giảm 11% so với tháng trước đồng thời giảm 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch được thực hiện trong tháng.

Kiện toàn thanh toán bù trừ để mở 'nút thắt" nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, song để nâng hạng thị trường chứng khoán còn hai nhóm vấn đề cần cải thiện, đó là yêu cầu ký quỹ trước giao dịch và giới hạn sở hữu nước ngoài.

Về cơ cấu nhà đầu tư, HNX cho biết giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng tăng và đạt tỷ trọng 3,4% giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi đó giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán là 2,1%.

Theo thống kê từ HNX, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh đã đạt gần 1,54 triệu tài khoản và tăng xấp xỉ 1,8% so với tháng trước./.