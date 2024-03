Chứng khoán Việt Nam vượt đỉnh trong tuần giao dịch từ 26/2-1/3

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2024 và vượt mức đỉnh thiết lập trong năm 2023.

Dòng tiền lan tỏa giúp nhiều mã vượt đỉnh

Theo đó, VN-Index bứt tốc hơn 40 điểm ngay trong 3 phiên giao dịch đầu tuần trước khi cân bằng lại trong 2 phiên cuối tuần. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thay phiên nhau tăng điểm, đẩy thị trường đi lên trong 3 phiên đầu tuần.

Nhìn chung sắc xanh vẫn luôn áp đảo trong xuyên suốt tuần giao dịch, đóng cửa tuần giao dịch từ 26/2-1/3, chỉ số VN-Index tăng thêm 46,28 điểm lên mức 1,258.28 điểm, vượt qua đỉnh cũ đã thiết lập năm 2023; HNX-INDEX cũng kết thúc tuần ở mức 236,43 điểm, tăng 2,23% so với tuần trước đó.

Thanh khoản giao dịch trên HOSE có tuần sụt giảm nhẹ 5,97%, tuy nhiên vẫn vượt 33,5% so với trung bình 20 tuần giao dịch. Cụ thể, tuần giao dịch qua, thanh khoản bình quân trên sàn HOSE đạt 901 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương 23.251 tỷ đồng/phiên, giảm 1,57% về giá trị giao dịch.

Diễn biến này cho thấy, dòng tiền vẫn đang duy trì hiệu quả trong thị trường, lan tỏa, luân chuyển xoay vòng trong các nhóm ngành. Điều này đã giúp nhiều mã và nhóm mã vượt đỉnh, cùng thanh khoản gia tăng mạnh.

Sau 4 tuần liên tiếp bán ròng, khối ngoại có tuần mua ròng trở lại với 99 tỷ đồng trên sàn HOSE. Từ đầu năm 2024, khối ngoại đã mua ròng trong 3/9 tuần giao dịch.

Tâm điểm mua ròng trong tuần giao dịch thuộc về HPG với 622 tỷ đồng, SSI là 522 tỷ đồng, DGC (329 tỷ đồng). Ngược lại đà bán ròng có xu hướng tập trung mạnh vài chứng chỉ quỹ FUEVFVND (352 tỷ đồng), mã VNM (302 tỷ đồng), VHM (285 tỷ đồng)...

Tuần qua, cả 21/21 nhóm ngành đều tăng giá; trong đó, mức tăng mạnh nhất gồm các nhóm ngành như: Hóa chất tăng 11,28%, công nghệ viễn thông tăng 10,14%, chứng khoán tăng 8,15%,... Các nhóm ngành xếp cuối danh sách tăng giá gồm có bảo hiểm tăng 1,89%, dược phẩm tăng 1,04%.

Các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho biết, tuần qua, thị trường đón nhận nhiều thông tin như: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2024 tăng 1,04% so với tháng trước và tăng 3,98% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 2 tháng đầu năm, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất khẩu tăng 19,2%; nhập khẩu tăng 18%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,72 tỷ USD. Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) tháng 2 của Việt Nam tiếp tục duy trì trên ngưỡng 50 điểm, đạt 50,4 điểm.

Đáng chú ý, trong tuần, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 đã diễn ra. Tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định thông điệp mạnh mẽ về việc phát triển thị trường hiệu quả, chất lượng, minh bạch, bền vững…

Đồng thời, Thủ tướng cũng đã khẳng định về việc Chính phủ quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp gỡ vướng, tiến tới nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025.

Về thông tin vĩ mô trên thế giới đáng chú ý, SHS cho biết tại Mỹ, số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của tháng 1/2024 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên so với tháng 12/2023 tăng 0,4%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023 và cao hơn mức tăng 0,1% của tháng 12 /2023.

Điều này cho thấy những kỳ vọng trước đây của nhiều nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm giảm lãi suất từ tháng 3 ngày càng khó có thể diễn ra. SHS dự báo khả năng cao Fed sẽ chỉ bắt đầu giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2024.

Các chuyên gia từ SHS có góc nhìn khá thận trọng về diễn biến tiếp theo của thị trường chứng khoán. Cụ thể, công ty chứng khoán này cho rằng, VN-Index vượt vùng cản mạnh 1.250 điểm chưa đủ độ tin cậy dù đà hưng phấn có thể tiếp tục đẩy thị trường tiếp diễn đà tăng để tiệm cận mức cản mạnh tại 1.300 điểm.

Rủi ro cả ngắn và trung hạn đối với VN-Index đang tăng lên. Về dài hạn, thị trường đang vận động trong nhịp tăng của kênh tích lũy, nhưng đã tiệm cận cản trên nên có thể sẽ rung lắc mạnh.

Chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) kỳ vọng xu hướng tích cực sẽ tiếp diễn và chỉ số sẽ hướng tới mốc kháng cự mạnh quanh vùng 1.300 điểm trong các tuần sau.

Tuy vậy ở thời điểm hiện tại, áp lực chốt lời cũng đang hiện diện khi VN-Index đã có 4 tháng tăng điểm liên tiếp.

Chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cũng có góc nhìn khá tương đồng khi cho rằng, VN-Index vượt và trụ vững thành công mốc 1.250 là diễn biến tích cực, tuy nhiên vùng 1.250 - 1.270 điểm sẽ chịu áp lực bán lớn và thị trường sẽ cần nhiều thời gian để tích lũy.

Nhìn lại diễn biến thị trường tuần qua có thể thấy rằng, sự tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng nằm trong xu hướng chung của các thị trường chứng khoán thế giới.

VN-Index vượt mốc 1.240 điểm nhờ lực đẩy từ cổ phiếu vốn hóa lớn Chốt phiên giao dịch ngày 16/8, chỉ số VN-Index trên HOSE tăng 9,21 điểm lên 1.243,26 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 930,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 20.981,4 tỷ đồng.

Chỉ số chứng khoán Mỹ cán mốc cao nhất lịch sử

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT), thị trường chứng khoán Mỹ trở lại xu hướng tăng chỉ sau 1 tuần điều chỉnh trước đó. Động lực tăng của chứng khoán Mỹ tuần qua là các cổ phiếu AI, cổ phiếu hãng sản xuất chip Nvidia đã tăng hơn 16% trong tuần qua sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 vượt xa kỳ vọng.

Kết tuần cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều có mức tăng trên 1%; trong đó chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều cán mốc cao nhất lịch sử.

Nhiều thị trường chứng khoán Châu Á cũng có diễn biến tích cực. Thị trường chứng khoán Nhật Bản ghi nhận mức tăng vượt đỉnh lịch sử trong tuần qua. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng có diễn biến tích cực.

Trong bối cảnh giá cổ phiếu của "gã khổng lồ" công nghệ Nvidia tăng vọt nhờ xu hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và chỉ số chứng khoán toàn cầu đạt mức cao kỷ lục, cuộc tranh luận về việc liệu thị trường chứng khoán có bước vào "bong bóng" hay không đang ngày càng tăng.

Bob Parker, cố vấn cấp cao tại cơ quan thương mại Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế cảnh báo, giai đoạn mà giá tài sản tăng nhanh và có thể vượt quá giá trị cốt lõi của chúng, sẽ có nguy cơ sụp đổ nhanh chóng. Trả lời phỏng vấn CNBC, ông Parker dự báo về các dấu hiệu của bong bóng dựa trên vài dấu hiệu chính.

Theo ông Parker, dấu hiệu thứ nhất là xem xét việc định giá. Nếu nhìn vào mức định giá của Nvidia, có thể thấy rõ ràng là con số này thực sự rất cao. Dấu hiệu thứ hai là định vị của nhà đầu tư. Bất cứ khi nào gặp bong bóng thị trường, các nhà đầu tư sẽ tập trung rất đông hoặc rất tập trung vào một thị trường hoặc một lĩnh vực.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon không coi AI là bong bóng. Ông Parker không dự báo về tình trạng thị trường sụp đổ nghiêm trọng. Thay vào đó, nhà đầu tư sẽ chuyển từ các khu vực tập trung sang thị trường rộng lớn hơn./.