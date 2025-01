Thị trường hàng hoá ngày 28 Tết: Hàng tươi sống đắt khách

Theo Báo cáo nhanh tình hình thị trường một số mặt hàng phục vụ Tết Ất Tỵ ngày 27/1 ( tức ngày 28 tháng Chạp) của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nhu cầu mua sắm Tết tại hầu hết các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cao so với ngày thường trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Năm nay người dân được nghỉ Tết sớm, từ 26 âm lịch nên hoạt động mua sắm đã chủ yếu thực hiện từ 2 ngày trước và tiếp tục rải rác trong hôm nay.

Hiện nay, thời tiết mưa lạnh tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung khiến hoạt động mua sắm gặp khó khăn hơn ngày thường nhưng giá cả vẫn ổn định do nguồn cung dồi dào. Tới hôm nay, việc mua sắm chỉ tập trung nhiều vào các loại thực phẩm tươi sống.

Mặc dù hoạt động mua sắm tại các siêu thị vào những ngày trước tăng mạnh (từ 50-100% so với ngày thường) nhưng các siêu thị, trung tâm thương mại đã có phương án bổ sung hàng hóa tại các quầy kệ, nguồn cung các mặt hàng phục vụ Tết vẫn phong phú, đa dạng kết hợp với nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá và giá cả hàng hoá vẫn ổn định so với những ngày trước.

Tại các chợ dân sinh, nguồn cung cũng được tăng cường và khá dồi dào để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Các hội chợ Xuân, chợ Tết, chợ hoa... vẫn tiếp tục diễn ra phục vụ nhu cầu mua sắm, thăm quan của người dân. Về giá cả, cũng theo báo cáo của Vụ Thị trường trong nước, tới thời điểm hiện nay, giá hầu hết các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết không tăng đột biến, tương đối ổn định so với ngày hôm trước.

So với cùng kỳ năm trước, giá rau củ và một số loại hoa như cúc, ly, lay-ơn, hoa hồng rẻ hơn khoảng 5-10% và không xảy ra hiện tượng khan hiếm; giá thịt lợn cao hơn khoảng 15-25% do giá lợn hơi trong cả năm 2024 giữ ổn định ở mức cao so với năm 2023.

Với mặt hàng lương thực, giá cả các loại gạo tẻ thường, gạo tẻ chất lượng cao và gạo nếp ngon phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán có xu hướng ổn định so với ngày hôm trước. Giá gạo tẻ chất lượng cao khu vực miền Bắc dao động từ 25.000-42.000 đồng/kg; khu vực miền Nam 22.000-38.000 đồng/kg. Giá gạo nếp khu vực miền Bắc 29.000-38.000 đồng/kg; miền Nam từ 27.000-34.000 đồng/kg.

Với mặt hàng thực phẩm tươi sống, càng cận Tết, giá thực phẩm tươi sống tại chợ dân sinh có xu hướng tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ cao nhưng nguồn cung vẫn được bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Giá thịt lợn, thịt bò, cá thu (tại miền Nam) tăng nhẹ từ 5.000-10.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện tại, giá thịt lợn mông sấn phổ biến ở mức từ 110.000-120.000 đồng/kg, giá thịt lợn thăn, ba chỉ 130.000-160.000 đồng/kg; thịt bò thăn loại I từ 250.000-280.000 đồng/kg; giá gà ta lông 120.000-150.000 đồng/kg; giá tôm lớt (loại 26-30 con/kg) từ 400.000-450.000 đồng/kg.

Về các mặt hàng rau, củ, trái cây, mặc dù thời tiết chuyển rét, lạnh nhưng nguồn cung rau củ quả khá dồi dào, đa dạng nên giá cả ổn định. Giá một số loại rau củ hiện phổ biến như bắp cải từ 10.000-15.000 đồng/cây, su hào 5.000 đồng/củ, xà lách 15.000-30.000 đồng/kg, cà chua 10.000-15.000 đồng/kg (tùy địa phương), khoai tây 15.000-20.000 đồng/kg, súp lơ 10.000-15.000 đồng/cây...

Đối với mặt hàng trái cây, giá một số loại trái cây ngon, được ưa chuộng để trưng cúng trong dịp Tết có xu hướng ổn định so với ngày hôm trước, riêng thanh long, cam canh giá có xu hướng tăng cục bộ tại một số khu vực. Cụ thể, thanh long 60.000-90.000 đồng/kg; xoài cát 50.000-60.000 đồng/kg; cam canh 50.000-77.000 đồng/kg; bưởi diễn 20.000-25.000 đồng/kg, táo nhập khẩu 100.000-120.000 đồng/kg, chuối tiêu xanh 100.000-250.000 đồng/nải (tùy kích cỡ và tùy địa phương)...

Đáng chú ý, hoa, cây cảnh là mặt hàng được người dân tiếp tục mua sắm nhiều trong ngày hôm nay, một phần vì để kịp trưng trong những ngày Tết do sợ hoa nở sớm, một phần vì muốn mua hàng giảm giá dịp sát Tết. Người dân ngày càng có xu hướng mua cây đào, quất, mai kích cỡ nhỏ, dáng thế đẹp và được trồng trong các bình, chậu được trang trí đẹp mắt hoặc các loại cây lạ, cây đẹp như lan, hoa mộc lan, tuyết mai để trang trí dịp Tết.

Giá một số loại hoa có xu hướng tiếp tục ổn định so với ngày hôm trước. Giá một số loại hoa phổ biến như sau: Hoa ly từ 200.000-350.000 đồng/chục cành tùy loại; Lay-ơn từ 80.000-100.000 đồng/chục; cúc đại đóa khoảng 40.000-60.000 đồng/chục; hoa hồng 50.000-70.000 đồng/chục... Giá hoa đào, cây quất cảnh bày Tết giá vẫn ở mức cao so với năm trước do nguồn cung tại một số vùng trồng ở miền Bắc bị hạn chế sau ảnh hưởng của bão số 3.

Mặt hàng thực phẩm chế biến giá ổn định so với ngày 27 âm lịch do các cơ sở sản xuất, chế biến đã chuẩn bị nguồn hàng từ trước. Giá giò lụa hiện phổ biến từ 150.000 đồng-170.000 đồng/kg, giá giò bò khoảng 280.000-300.000 đồng/kg, giá bánh chưng dao động từ 50.000-70.000 đồng/cái (tùy vào kích cỡ, khối lượng).

Đối với mặt hàng rượu, bia, bánh mứt kẹo, các mặt hàng này người dân đã mua từ những ngày trước, đến nay nhu cầu đã giảm trở lại. Giá các mặt hàng rượu bia, bánh mứt kẹo tiếp tục ổn định so với ngày hôm trước. Cụ thể giá một số loại hiện phổ biến như sau: Bia lon Hà Nội giá từ 270.000-280.000 đồng/thùng; bia lon Saigon Special giá từ 340.000-350.000 đồng/thùng; bia lon Heniken giá từ 450.000-460.000 đồng/thùng; Cocacola, Pepsi giá từ 180.000-190.000 đồng/thùng; Vodka Hà Nội 700ml giá từ: 120.000-130.000 đồng/chai; mứt Hà Nội giá từ 65.000-108.000 đồng/hộp 200-300gram; hạt hướng dương giá từ 80.000-120.000 đồng/kg…

Vụ Thị trường trong nước chỉ rõ, hiện tại nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú giúp người tiêu dùng có rất nhiều lựa chọn với nhiều mức giá khác nhau tùy theo thu nhập nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Tại các siêu thị, vào ngày cận Tết (29 tương đương với 30 Tết) sẽ tiếp tục có các chương trình khuyến mại, giảm giá ngày cuối năm.

Bên cạnh đó với việc tăng cường thời gian phục vụ cũng như công bố lịch mở cửa trở lại phục vụ sau Tết sớm hoặc mở cửa xuyên Tết như hệ thống siêu thị Aeon, Circle K... sẽ góp phần hạn chế tâm lý mua trữ hàng do vậy giá cả hàng hóa trên thị trường nhìn chung sẽ không biến động nhiều.

Dự kiến, nhu cầu và giá một số mặt hàng tươi sống tại các chợ có thể nhích nhẹ vào buổi sáng ngày 29 Tết, giá các mặt khác sẽ ổn định, giá cây cảnh có thể có xu hướng bắt đầu giảm./.

