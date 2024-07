Thông tin chính thức về vụ giết người bằng chất độc xyanua tại Đồng Nai

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/7, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin tiến độ điều tra một số vụ án nghiêm trọng trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn cho biết liên quan đến vụ giết người bằng chất độc xyanua xảy ra tại huyện Nhơn Trạch, cơ quan điều tra xác định xyanua được đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đặt mua trên mạng từ năm 2022, sau đó mang về phòng ngủ cất giữ.

Theo điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng Bích hằng ngày sống cùng gia đình anh ruột và chị dâu tại địa chỉ tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh.

Trong quá trình sinh sống giữa Bích và chị dâu có xảy ra mâu thuẫn nên Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu N.H.B.T. (18 tuổi, là con của chị dâu sống cùng nhà) để trả thù.

"Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định, Bích đã tìm mua chất độc này trên mạng xã hội từ năm 2022, sau đó mang về cất trong phòng ngủ của mình," Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn thông tin.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận ngoài đầu độc cháu N.H.B.T, từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024, đối tượng dùng xyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình là chồng và 2 cháu ruột. Cả 3 người này đã tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Bích để điều tra về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ lừa đảo hơn 171 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Giang Hương (thời điểm làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch), Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn cho biết, đến nay đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nhóm người Việt Nam sống ở Campuchia dưới sự chủ mưu cầm đầu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Giang Hương.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định 12 đối tượng người Việt Nam sử dụng chứng minh nhân dân giả để đăng ký 17 tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho nhóm lừa đảo ở Campuchia.

Bước đầu, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động tại nước ngoài nên Công an tỉnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các địa phương mở rộng điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch và Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch (nhiệm kỳ 2020-2025).

Việc cách chức đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương là căn cứ vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai./.

