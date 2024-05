Thông tin về ca bệnh trong tình trạng nặng nhất vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm nạn nhân nặng nhất của vụ cháy nhà trọ đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức, Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 26/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đến thăm, động viên và tặng quà 3 nạn nhân của vụ cháy nhà trọ phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tiến sĩ Nguyễn Công Tấn - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết ngay khi tiếp nhận bệnh nhân 84 tuổi từ Bệnh viện Giao thông vận tải chuyển đến, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng hồi sức trong tình trạng suy hô hấp nặng, đặt ống nội khí quản, thở máy.

Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành hội chẩn chuyên gia điều trị toàn viện với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành. Qua hội chẩn thống nhất bệnh nhân bị nhiễm độc khí CO, suy hô hấp. Bệnh nhân được chỉ định lọc máu, thở máy, ăn qua sonde...

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản và hút nhiều bụi đờm than đen trong phế quản và phổi của bệnh nhân. Chiều 25/5, bệnh nhân lại tiếp tục được hội chẩn toàn viện lần 2, theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Tiên lượng tình trạng của bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, tuy nhiên các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Báo cáo về tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân khác đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết đây là một cặp vợ chồng. Người vợ N.T.X (30 tuổi) là giáo viên, quê ở Hòa Bình và chồng N.T.K (35 tuổi) là nhân viên văn phòng, quê ở Phú Thọ. Hai vợ chồng mới lấy nhau được 1 năm, thuê trọ tại khu Trung Kính được 3-4 tháng.

Ngay sau khi được chuyển đến Trung tâm Chống độc, do các bệnh nhân hít phải bụi than và khói nhiều, có triệu chứng của nhiễm độc như nôn, buồn nôn, nhiễm toan chuyển hóa, ho khạc than hoạt, viêm phổi… Các bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân nội soi tai mũi họng, chụp X.quang, làm xét nghiệm, truyền dịch, truyền kháng sinh.

Sau một ngày điều trị tích cực, đến chiều 25/5 tình trạng viêm phổi của 2 bệnh nhân cải thiện, hết toan chuyển hóa, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ Nguyên, ngoài các thuốc giải độc, chiều 25/5, cả 2 bệnh nhân được chỉ định điều trị oxy cao áp để dự phòng biến chứng về tâm thần và thần kinh muộn. Hiện 2 bệnh nhân đều trong tình trạng thở oxy, tỉnh táo, giao tiếp bình thường. Dự kiến khoảng ít nhất từ 7-10 ngày nữa 2 bệnh nhân này có thể ra viện.

Chia sẻ với Thứ trưởng Bộ Y tế, nam bệnh nhân N.T.K cho biết trong lúc cháy, 2 vợ chồng cố thủ trong nhà tắm khoảng 1 tiếng cho đến khi được giải cứu...

Thăm, tặng quà các bệnh nhân và người nhà của vụ cháy, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn động viên và mong muốn các bệnh nhân, người nhà phối hợp với các y bác sĩ trong quá trình điều trị, chăm sóc, theo dõi bệnh nhân. Thứ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện tập trung cao nhất mọi nguồn lực để hồi sức, điều trị cho các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đẩy mạnh truyền thông các biện pháp, kỹ năng để phòng chống ngạt khói khi có có cháy đến cộng đồng...

Trước đó, vào chiều 24/5, ba nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ phố Trung Kính đã được chuyển từ Bệnh viện Giao thông Vận tải đến Bệnh viện Bạch Mai để điều trị, trong đó một bệnh nhân trong tình trạng nặng nhất là người nhà của chủ nhà trọ 84 tuổi./.