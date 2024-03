Cả nước ghi nhận 53 địa phương có tăng trưởng thu, 10 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ và 37 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá, 26 địa phương có tiến độ thu thấp (dưới 20%).

Tổng số tiền thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra trong hai tháng là trên 3.700 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 1/3, Tổng cục Thuế thông tin tổng thu ngân sách Nhà nước từ thuế trong hai tháng đạt gần 362.000 tỷ đồng và bằng 24% so với dự toán pháp lệnh và 113% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 9.740 tỷ đồng, bằng 21% dự toán và 97% so với cùng kỳ. Cùng với đó, thu nội địa đạt hơn 351.930 tỷ đồng, bằng 24% dự toán và 113% so với cùng kỳ. Thu thuế và phí nội địa ước đạt 276.280 tỷ đồng, bằng 25,5% so với dự toán pháp lệnh và bằng 112% cùng kỳ.

Theo Cơ quan thuế, cả nước ghi nhận 53 địa phương có tăng trưởng thu và 10 địa phương có mức thu thấp hơn so với cùng kỳ. Hiện, báo cáo của ngành thuế cũng cho thấy 37 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 20%) và còn 26 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 20%).

Ngoài ra, tính đến ngày 16/2, cả ngành đã thực hiện 3.830 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt gần 6% kế hoạch năm, kiểm tra được gần 8.600 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là trên 3.700 tỷ đồng.

Mặt khác, toàn ngành đã thực hiện thu nợ thuế trong hai tháng ước tính 21.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành trên 3.000 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 21.700 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 13% dự toán năm 2024. Trong đó, hoàn xuất khẩu là 19.749 tỷ đồng, đầu tư là 1.726 tỷ đồng và các trường hợp khác là 212 tỷ đồng./.