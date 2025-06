Thúc đẩy chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức Cuộc thi An ninh mạng Sinh viên toàn quốc năm 2025.