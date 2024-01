Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng

Bà Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 4/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.

Tình hình, kết quả công tác nổi bật

Năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực và trong nước nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn đoàn kết, thống nhất cao, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, có các chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, kịp thời để thực hiện đồng bộ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội (GDP quy mô 430 tỷ USD, tăng trưởng 5,05%, cao gấp 1,5 lần so với mức 2,9% của kinh tế toàn cầu); củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm tốt an sinh xã hội; cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân (GDP bình quân đầu người đạt 4.284 USD, bước vào ngưỡng thu nhập trung bình cao); tạo chuyển biến tốt về tâm trạng, niềm tin trong xã hội, được dư luận nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Một số thành tích nổi bật là: các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính quyền ở cơ sở có chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu quả; các hoạt động đối ngoại tiếp tục nâng tầm vị thế, uy tín đất nước, tạo thêm cơ hội mới; nhiều công trình lớn, hạ tầng quan trọng được tập trung xây dựng, hoàn thành và triển khai mới; khu vực dịch vụ có sự bứt phá tích cực; nông nghiệp tiếp tục có đóng góp quan trọng, là trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế...

Tuy nhiên, phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc bảo đảm các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh và ổn định, an toàn; các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động ở một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể, phá sản, người lao động mất việc làm. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu có chiều hướng gia tăng. Một số phần tử xấu, đối tượng cực đoan tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Những nhiệm vụ trọng tâm quý 1/2024 và thời gian tới

Kết luận giao ban, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan, đoàn thể triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Hoàn thành kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; tổng kết công tác năm 2023. Các Tiểu ban triển khai công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Triển khai thực hiện Chương trình hoạt động Tết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024...

Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung hoàn thành các công trình lớn, trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiêu dùng. Xử lý quyết liệt tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tích cực phòng, chống dịch bệnh. Chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, tai nạn giao thông, cháy nổ, đốt pháo...

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chuẩn bị chu đáo Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng ta và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2024; đón nguyên thủ các nước thăm chính thức Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, dân tộc, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm an ninh, an toàn mạng. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động của một số phần tử cơ hội chính trị, bất mãn. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng báo chí chấp hành không nghiêm định hướng tuyên truyền, đăng tải thông tin gây phản ứng tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương tăng cường trao đổi, phối hợp, hỗ trợ nhịp nhàng, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi Số trong công tác; tập trung rà soát, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, lĩnh vực của mình; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ chung, nhiệm vụ có liên quan; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 ngay từ tháng đầu, quý đầu năm, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng./.