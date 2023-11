Tiền truyện của "Đấu trường sinh tử" duy trì sức hút mạnh mẽ trong dịp Lễ Tạ ơn

Phần tiền truyện "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" mang đến cho khán giả cái nhìn mới mẻ về lịch sử của đấu trường khắc nghiệt này, cũng như những câu chuyện tạo nên ác nhân.

(Nguồn: LIONSGATE)

Cả hai bộ phim mới ra rạp là "Wish" và "Napoleon" đều không thể tạo dấu ấn lớn trước sức hút của "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" tại các rạp chiếu Bắc Mỹ trong tuần qua.

Tác phẩm điện ảnh mới nhất của hãng Lionsgate đã thu về thêm 28,8 triệu USD trong ba ngày cuối tuần qua và 42 triệu USD trong khung thời gian 5 ngày nghỉ Lễ Tạ ơn. Như vậy, trong hai tuần ra mắt, bộ phim này đã thu về gần 100 triệu USD ở Bắc Mỹ và 200 triệu USD trên toàn cầu.

Với 4 phần phim thành công rực rỡ từ năm 2012-2015, loạt phim "The Hunger Games'' đã trở thành một trong những thương hiệu phim sinh tồn đình đám của điện ảnh thế giới.

Phần tiền truyện "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc") mang đến cho khán giả cái nhìn mới mẻ về lịch sử của đấu trường khắc nghiệt này, cũng như những câu chuyện tạo nên ác nhân - Tổng thống Coriolanus Snow.

Nguyên tác "The Hunger Games" do nữ văn sỹ người Mỹ Suzanne Collins (sinh năm 1962) sáng tác, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết, trong đó 3 cuốn đầu tiên là phần truyện chính, được chuyển thể thành 4 bộ phim: "The Hunger Games" (Đấu trường sinh tử), "The Hunger Games: Catching Fire" (Đấu trường sinh tử: Bắt lửa) và hai phần phim "The Hunger Games: Mockingjay" (Đấu trường sinh tử: Húng nhại - phần 1 và 2) - lần lượt ra rạp vào các năm 2012, 2013, 2014, 2015.

Bốn phần phim kể về cô gái Katniss Everdeen (16 tuổi khi truyện bắt đầu) và hành trình từ một vật tế của Đấu trường sinh tử đẫm máu, trở thành “lá cờ tiên phong” của cuộc nổi loạn nhằm lật đổ Tổng thống Snow độc tài đã gây ra bao đau thương cho người dân của quốc gia Panem.

Cuốn sách thứ 4 và là bộ phim thứ 5 - "Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc," là phần tiền truyện, một câu chuyện hoàn toàn độc lập, lấy bối cảnh 64 năm trước khi câu chuyện của Katniss Everdeen bắt đầu.

Nhân vật chính của phần tiền truyện này là Coriolanus Snow năm 18 tuổi, sau này trở thành Tổng thống của Panem.

Phần tiền truyện hé lộ những nguồn cơn trong quá khứ dẫn Snow đến con đường trở thành thủ lĩnh độc tài của Panem. Đến cuối cùng khán giả mới được biết ai sẽ là chim ca cất lên khúc hát của kẻ chiến thắng và ai là rắn độc thật sự.

Tiền truyện "The Hunger Games" dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ Tuy "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" không duy trì được sức hút của loạt phim ban đầu nhưng vẫn thu về 44 triệu USD tiền bán vé ở Bắc Mỹ và 98 triệu USD trên toàn cầu.

Dù phần tiền truyện không có sự tham gia của những cái tên quen thuộc như Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth…, nhưng phim quy tụ dàn diễn viên tiếng tăm như Rachel Zegler, Tom Blyth, Peter Dinklage hay nữ diễn viên gạo cội Viola Davis…

Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất tuần qua chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt của hai "tân binh" là "Napoleon" (Đế chế Napoleon) và "Wish" (Điều ước). Bộ phim sử thi hoành tráng do Ridley Scott làm đạo diễn đã vượt xa kỳ vọng khi thu về 20,4 triệu USD trong dịp cuối tuần qua.

Tác phẩm phản ánh cuộc đời và sự nghiệp của Napoléon Bonaparte - chỉ huy quân sự, nhà lãnh đạo chính trị và Hoàng đế cuối cùng của Pháp. Đây là dự án hợp tác thứ hai giữa Joaquin Phoenix (trong vai Hoàng đế Napoleon) và nhà làm phim Ridley Scott sau sự hợp tác trước đó trong bộ phim nổi tiếng "Gladiator" vào năm 2000.

Giới chuyên gia nhận định “Napoleon” vẫn còn một chặng đường dài để tiến tới mục tiêu tối thiểu là đạt được lợi nhuận cho tập đoàn Apple - đơn vị hợp tác với hãng Sony để phân phối bộ phim tại các rạp chiếu - do chi phí sản xuất phim ước tính là 200 triệu USD. Tuy nhiên, đây vẫn là một sự khởi đầu mạnh mẽ cho một bộ phim lịch sử dài 168 phút.

Ở chiều ngược lại, “Wish” đã không thể thực hiện "điều ước" mà đoàn làm phim mong muốn cho tuần lễ khởi đầu. Nếu như các phim hoạt hình trước đó của hãng Disney Animation "hút khách" trong dịp Lễ Tạ ơn, như "Frozen II" (thu về 123,7 triệu USD dịp lễ 2019); "Ralph Breaks the Internet" (84,6 triệu USD năm 2018) và "Coco" (71 triệu USD năm 2017), doanh thu mở màn của "Wish" lại chỉ "khiêm tốn" ở mức 31,7 triệu USD, trong đó có 19,5 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần.

Trước đó, hãng phim kỳ vọng tác phẩm này sẽ có doanh thu công chiếu tại Bắc Mỹ tối thiểu khoảng 50 triệu USD.

Top 10 bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua: 1. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - 28,8 triệu USD

2. Napoleon - 20,4 triệu USD

3. Wish - 19,5 triệu USD

4. Trolls Band Together - 17,5 triệu USD

5. Thanksgiving - 7,2 triệu USD

6. The Marvels - 6,4 triệu USD

7. The Holdovers - 2,8 triệu

8. Taylor Swift: The Eras Tour - 2,3 triệu USD

9. Five Nights at Freddy's - 1,8 triệu USD

