Tìm lại những khoảnh khắc hiếm có của "tứ quái" huyền thoại The Beatles

(Nguồn: The Hollywood Reporter)

Những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tính biểu tượng, cùng nhiều hình ảnh hiếm hoi khác về nhóm nhạc huyền thoại nước Anh The Beatles sẽ được tái hiện trong bộ phim tài liệu “Beatles '64” - phát sóng trên Disney+ từ ngày 29/11.

Bộ phim đưa khán giả quay lại chuyến đi đầu tiên của The Beatles đến Mỹ vào năm 1964, qua những thước phim gốc quý giá đã được phục chế tỉ mỉ.

Sử dụng phim tài liệu gốc dài 11 giờ của anh em đạo diễn Albert và David Maysles, “Beatles '64” khám phá những khoảnh khắc sống động của nhóm nhạc huyền thoại, khi họ lưu trú tại khách sạn Plaza, di chuyển qua các thành phố, hoặc đơn giản là thư giãn và vui đùa.

Các thước phim được phục chế tại Park Road Post ở New Zealand, mang lại vẻ đẹp sắc nét và sống động như thể vừa được quay hôm qua.

Nhà sản xuất Margaret Bodde chia sẻ: “Đây là một món quà tuyệt vời của thời gian và công nghệ.”

Bên cạnh những hình ảnh độc đáo, bộ phim cũng được làm phong phú thêm với các cuộc phỏng vấn hai thành viên của nhóm là Paul McCartney và Ringo Starr, cùng những người đã chứng kiến những ngày tháng hoàng kim của The Beatles.

“Beatles '64” còn khắc họa sự tương tác đầy thú vị giữa nhóm nhạc huyền thoại này và công chúng Mỹ, từ những người hâm mộ cuồng nhiệt chờ đợi bên ngoài khách sạn, đến những thái độ hoài nghi của thế hệ lớn tuổi.

Đạo diễn David Tedeschi lý giải rằng sự bùng nổ của “cơn sốt The Beatles - Beatlemania” là một phần của tâm trạng nước Mỹ lúc bấy giờ, khi chỉ mới vài tháng trước đó, Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát.

Những giai điệu vui tươi như “I Want to Hold Your Hand” đã mang đến ánh sáng cho một quốc gia đang chìm trong u ám. Trong bộ phim, Paul McCartney chia sẻ: "Có lẽ nước Mỹ khi đó cần một thứ gì đó như The Beatles để vực dậy sau đau buồn, đồng thời nhắc nhở rằng 'cuộc sống vẫn tiếp diễn.'"

Cùng với bộ phim tài liệu, một bộ sưu tập đĩa vinyl gồm bảy album mà The Beatles phát hành tại Mỹ trong giai đoạn 1964-1965 cũng được ra mắt, trong đó có “Meet The Beatles!” và nhiều tác phẩm khác.

Điều này càng khẳng định The Beatles không chỉ là một nhóm nhạc mà đã trở thành biểu tượng văn hóa bất hủ./.

