Tín hiệu tích cực với gần 14.200 doanh nghiệp mới 'ra đời' trong tháng Mười

Tháng Mười chứng kiến sự gia tăng ấn tượng với gần 14.200 doanh nghiệp thành lập mới đồng thời đánh dấu mức tăng trưởng tích cực về số lượng và số vốn đăng ký so với tháng Chín.

Tổng vốn đăng ký “bùng nổ” với trên 153.500 tỷ đồng, tăng 65,4% so với tháng Chín. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 6/11, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo kinh tế-xã hội tháng Mười, cho biết những chuyển biến tích cực về hoạt động khởi sự kinh doanh trong nền kinh tế. Điều này thể hiện thông qua sự tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại.

Cụ thể, báo cáo cho hay số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong tháng Mười đạt gần 14.200 doanh nghiệp và tăng 26,5% so với tháng Chín. Đáng nói, tổng vốn đăng ký “bùng nổ” với trên 153.500 tỷ đồng, tăng 65,4% so với tháng trước và số lao động đăng ký cũng gia tăng 27,8%, đạt gần 80.500 người.

Sản xuất công nghiệp tháng Mười tăng trưởng khả quan so cùng kỳ Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Mười ước tính tăng 4,0% so với tháng trước và lên 7% so với cùng kỳ năm trước, qua đó thể hiện đà phục hồi của nền kinh tế.

Bình quân mức vốn đăng ký của mỗi doanh nghiệp mới thành lập đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 30,8% so với tháng Chín và 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo chỉ ra đây là một tín hiệu rất tích cực, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư đang dần được phục hồi và sự lạc quan về triển vọng kinh tế.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đón nhận gần 8.700 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, tăng 33,5% so với tháng trước và tăng 53,7% so với cùng kỳ năm 2023. Sự hồi phục này cho thấy nhiều doanh nghiệp đã vượt qua tình hình khó khăn và sẵn sàng tái gia nhập thị trường.

Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp thành lập mới lại giảm 9,8% và số lao động đăng ký giảm mạnh 39,2%, qua đó cho thấy mặc dù vốn đầu tư tăng, nhưng về tạo việc làm vẫn còn gặp nhiều thách thức.

Tính chung 10 tháng, cả nước có gần 136.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 1,31 triệu tỷ đồng với tổng số lao động đăng ký gần 815.600 người. So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp tăng nhẹ 1,9%, vốn đăng ký tăng 4,1% đồng thời số lao động lại giảm 8,7%. Theo đó, vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp trong 10 tháng đạt 9,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng đạt gần 2,61 triệu tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, nền kinh tế đã đón nhận hơn 66.200 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động trong 10 tháng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 202.300, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trung bình mỗi tháng có hơn 20.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Sự gia tăng này chủ yếu tập trung ở khu vực dịch vụ với mức tăng 2,7%, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 5,2% và khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,5%.

Bên cạnh sự tăng trưởng của doanh nghiệp mới, tháng Mười cũng ghi nhận 5.454 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 28,8% so với tháng trước và 5.424 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, con số này giảm 26,8% so với tháng trước. Cùng với đó, nền kinh tế cũng chứng kiến 1.987 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể ,tăng 23,8% so với tháng Chín.

Tính chung 10 tháng, cả nước có hơn 92.100 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, hơn 63.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể và gần 17.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Trung bình mỗi tháng có khoảng 17.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Mười là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự hồi phục của nền kinh tế sau những khó khăn trong thời gian qua./.