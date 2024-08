Tỉnh Long An nhân rộng nhiều mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

“Camera an ninh,” “Tài xế lái xe an toàn và phòng, chống tội phạm...” là những mô hình được tỉnh Long An nhân rộng để góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trong tình hình mới.

Trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Ngày 8/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Long An tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc.

Chương trình gồm hai phần lễ và hội. Phần hội đã khai mạc và tổ chức liên tục từ trước đó với các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, tuyên truyền phổ biến pháp luật, cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tặng quà cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn...

Bí thư Đảng ủy xã Phước Lý Nguyễn Hoàng Lâm nhấn mạnh: Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các ngành, cấp đã phối hợp xây dựng, duy trì, nhân rộng, nâng chất được nhiều mô hình đảm bảo an ninh, trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt, mô hình “Camera an ninh” được nhiều cơ quan truyền thông chọn đăng tải, tuyên truyền; nhiều đơn vị, địa phương đến nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm.

Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” được Bộ Công an thông báo điển hình tiêu biểu.

Các mô hình “Tài xế lái xe an toàn và phòng, chống tội phạm,” “Quản lý, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người nghiện ma túy và đẩy lùi ma túy trong cộng đồng dân cư,” “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học,” “Nhân viên dịch vụ chuyển phát nhanh tham gia phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật…" được Công an tỉnh Long An thông báo hiệu quả, nhân rộng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự.

Năm 2023, phạm pháp hình sự giảm 10,5%; tệ nạn xã hội giảm 3,7%, tai nạn giao thông giảm 25%; tội phạm về ma túy giảm 27%.

Tiếp tục nâng chất mô hình “Camera an ninh,” đến nay xã Phước Lý đã vận động cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tôn giáo, hộ dân lắp đặt được 3.257 camera.

Qua tuyên truyền và thực hiện các mô hình, nhân dân đã phát hiện, cung cấp 128 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng.

Xã thực hiện tốt an sinh xã hội, vận động tổ chức, cá nhân hảo tâm chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Hằng năm, 100% khu dân cư, cơ quan, cơ sở giáo dục của xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự.” Năm 2021, Phước Lý được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc Trương Thanh Liêm tặng quà cho các lực lượng bảo vệ an ninh Tổ quốc. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy xã Phước Lý Nguyễn Hoàng Lâm cho biết: Kết quả từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Phước Lý là một trong bảy xã vùng thượng của huyện Cần Giuộc, địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế của huyện, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh.

Xã được chia thành bốn ấp, có 4.231 hộ với 15.956 nhân khẩu; có hệ thống giao thông thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Là địa phương có nhiều khu cụm công nghiệp của Long An, người dân chủ yếu là công nhân ở các công ty, xí nghiệp; một phần trồng hoa màu, chăn nuôi gia súc, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Lý thời gian qua.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phước Lý cũng như tỉnh Long An thời gian tới tiếp tục nhất quán quan điểm “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân;” thống nhất nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, thường xuyên đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng phong trào, phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đổi mới công tác xây dựng phong trào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong trong tình hình mới./.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy tặng quà cho các gia đình chính sách. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

