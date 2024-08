Tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 23/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024.

Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người vi phạm pháp luật…

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an triển khai có hiệu quả, đầy đủ các nội dung chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033.

Các bên liên quan nâng cao chất lượng phối hợp, trao đổi thông tin, nhất là tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội và biện pháp phòng ngừa để kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng.

Các bên tiếp tục đổi mới tuyên truyền, nâng cao nhận thức trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, khuyến khích cộng đồng tự giác tham gia tố giác tội phạm, nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo."

Lực lượng chức năng tiếp tục quan tâm củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, cho biết giai đoạn 2019-2024, có 4 cơ quan, đơn vị là Công an tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia phong trào. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản được chú trọng, triển khai có hiệu quả đồng đều từ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đến khu dân cư, vùng dân tộc, tôn giáo, vùng biển, vùng dự án, cơ quan trọng yếu. Phong trào được kết hợp với thực hiện mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp xây dựng được 163 mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt như “Cảnh giác sau 0 giờ," tổ phòng chống tội phạm của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; các mô hình “Người nông dân uy tín” ở huyện Thuận Bắc; “Nông dân hiến đất làm đường vận chuyển nông sản;" “Xây dựng con đường nông dân tự quản “sáng-xanh-sạch-đẹp” ở huyện Ninh Sơn; 13 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, thu hút 426 thành viên tham gia.

Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì 467 tổ phụ nữ nòng cốt với trên 12.980 thành viên, 250 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại 65/65 xã, phường, thị trấn; có 280 câu lạc bộ với trên 8.000 thành viên tham gia.

Hội Cựu chiến binh xây dựng được trên 200 mô hình, trong đó có 108 mô hình, điển hình tiên tiến. Toàn hội có 659 hội viên trực tiếp tham gia vào tổ, nhóm do Hội Cựu chiến binh cơ sở quản lý và 589 hội viên tham gia làm nòng cốt trong tổ, nhóm do ủy ban nhân dân và công an xã, phường, thị trấn quản lý.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Công an tỉnh Ninh Thuận đã khen thưởng 34 tập thể, 34 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2019-2024./.

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển du lịch dựa vào giá trị di sản Ninh Thuận xác định phải chú trọng phát triển du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản để tạo ra các sản phẩm mới lạ, khác biệt, trọng tâm là du lịch biển và du lịch văn hóa Chăm.