Tình trạng thiếu hụt máy bay sẽ còn tái diễn sang nửa đầu năm 2025

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra, bảo dưỡng động cơ máy bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh thiếu hụt đội máy bay, các hãng hàng không đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng được năng suất sử dụng máy bay nhưng vẫn đảm bảo an toàn bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thời gian qua.

Thị trường quốc tế tăng vọt, nội địa giảm

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải vào sáng 3/7, theo ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, sáu tháng đầu năm nay, tổng thị trường hành khách ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 21,1 triệu khách, tăng 44,3% so với cùng kỳ 2022 và tăng 3% so cùng kỳ 2019; khách nội địa là 17 triệu khách, giảm 19,4% so với cùng kỳ 2023.

Tính đến lịch bay mùa Hè 2024, 63 hãng hàng không nước ngoài và 4 hãng hàng không Việt Nam đã khôi phục hoàn toàn mạng đường bay quốc tế như giai đoạn trước dịch COVID-19 và còn tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới ở Trung Á, Ấn Độ, Australia.

Đặc biệt, thị trường Trung Quốc đang dần hồi phục, dự kiến đạt 2,5 triệu khách trong 6 tháng đầu năm (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 62% so với cùng kỳ năm 2019) và quay trở lại vị trí thứ 2 trong số 10 thị trường quốc tế lớn nhất trong quý 2/024, trong khi thị trường Hàn Quốc vẫn là thị trường quan trọng nhất, dự kiến đạt 5,3 triệu khách trong 6 tháng qua.

“Thị trường hàng không quốc tế đã hồi phục hoàn toàn và có tăng trưởng nhẹ (tăng 3%) so với cùng kỳ năm 2019 - năm trước dịch COVID-19. Các hãng hàng không Việt Nam chiếm 44% thị phần hành khách quốc tế với hệ số sử dụng ghế trung bình trên 77%,” ông Thắng nói rõ.

Bộ Tài chính lý giải tình trạng giá vé máy bay tăng cao Một trong những nguyên nhân đẩy giá vé máy bay tăng cao quá mức là do mức thu thuế, phí hiện nay không hề nhỏ, khi các hãng hàng không phải gánh trên 20 loại phí cả trực tiếp và gián tiếp.

Ông Thắng cũng chỉ ra thực trạng do thiếu hụt đội máy bay nên các hãng hàng không Việt Nam phải điều chỉnh giảm cung ứng trên các đường bay nội địa và đây là nguyên nhân khiến thị trường nội địa giảm so cùng kỳ 2023 và 2019.

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải vào sáng 3/7. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mặc dù vậy, các hãng vẫn duy trì mạng đường bay nội địa với 50 đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 20 cảng hàng không. Vietnam Airlines là hãng chiếm thị phần lớn nhất với 42% và tiếp đó là Vietjet Air với 40%, hệ số sử dụng ghế trung bình đạt 84%.

“Hoạt động vận tải hàng không 6 tháng đầu năm về cơ bản đáp ứng nhu cầu của hành khách với an toàn, an ninh hàng không được đảm bảo và chất lượng dịch vụ được duy trì và nâng cao trong giai đoạn cao điểm các dịp nghỉ lễ, Tết vừa qua,” người đứng đầu Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Cục Hàng không cũng đưa ra mục tiêu thị trường vận tải hàng không năm 2024 đạt xấp xỉ 78,3 triệu khách (34,8 triệu khách nội địa và 43,5 triệu khách quốc tế) và 1,21 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,7% về hành khách và 13,4% về hàng hóa so với năm 2023.

Tăng năng suất khai thác máy bay, đảm bảo an toàn

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết hãng đang phải tạm dừng 12 máy bay A321NEO dưới mặt đất do ảnh hưởng bởi triệu hồi động cơ của nhà sản xuất Pratt & Whitney và 2 máy bay A350 cũng bị ảnh hưởng của động cơ RollRoyce.

“Quá trình đưa động cơ vào bảo dưỡng kéo dài đến 300 ngày, gần gấp ba lần thời gian trước kia. Do đó, tình huống thiếu máy bay sẽ còn tiếp diễn đến nửa đầu năm 2025. Theo số liệu Vietnam Airlines, cuối năm nay, 17 chiếc máy bay A321NEO, có 3-5 chiếc A350 cũng sẽ ảnh hưởng bởi lệnh triệu hồi động cơ của nhà sản xuất. Hãng đang tiếp tục làm việc với nhà sản xuất để có phương án xử lý,” ông Hà thông tin thêm.

Trong điều kiện nguồn lực máy bay bị sụt giảm 15% đã ảnh hưởng đến năng lực khai thác của Vietnam Airlines, tuy nhiên, theo ông Hà, hãng đã thực hiện các giải pháp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thay đổi đường bay, điều kiện khai thác, vận hành, thời gian quay đầu máy bay tại các cảng hàng không nên đã tăng được năng suất sử dụng máy bay lên 26% so với năm 2023 trong khi tổng giờ bay khai thác trong 6 tháng đầu năm tương tự cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn đảm bảo an toàn bay.

“Sáu tháng đầu năm, số chuyến bay của Vietnam Airlines tăng gần 9% so với cùng kỳ, giờ khai thác tăng hơn 11%, số khách vận chuyển trên toàn mạng tăng 10% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải hàng không đạt 40.000 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ, tiến tới cân đối được thu chi, kinh doanh có lãi,” Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nói.

Vietnam Airlines đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng được năng suất sử dụng máy bay trong bối cảnh thiếu hụt máy bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra, Vietnam Airlines đã chủ động tìm các giải pháp, thuê ướt 4 máy bay (thuê máy bay, tổ bay) phục vụ cao điểm, đáp ứng tải cung ứng cho thị trường nội địa, khai thác chuyến bay đêm để có cơ hội giảm giá vé cho người dân; tiếp tục mở rộng mạng đường bay quốc tế.

Chủ tịch Vietnam Airlines: Đã nỗ lực cắt giảm được hơn 42.000 tỷ đồng Vietnam Airlines sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục định hướng tái cơ cấu nguồn vốn thông qua triển khai các phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Phía Vietnam Airlines kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không làm việc với các nhà chức trách hàng không các quốc gia để đảm bảo giữ slot (lượt cất, hạ cánh) khai thác cho các hãng trong điều kiện thị trường vận tải hàng không quốc tế đang phục hồi…

Trong giai đoạn tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp để đáp ứng nhu cầu của thị trường; chỉ đạo các hãng hàng không thực hiện các giải pháp để phấn đấu có nguồn cung không thấp hơn so 2023, như giảm thời gian quay đầu, tối ưu hóa thời gian khai thác máy bay trong ngày, tăng cường các chuyến bay sau 22h.

Cục Hàng không cũng phối hợp với các hãng hàng không, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, nắm bắt các nhu cầu để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không mở mới, tăng cường các đường bay thẳng giữa Việt Nam và các quốc gia/vùng lãnh thổ, đặc biệt là việc khai thác trở lại các đường bay quốc tế đến các điểm du lịch như Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt.

Cơ quan này cũng sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, đội máy bay của các hãng hàng không, đặc biệt các hãng hàng không đang thực hiện tái cơ cấu như Bamboo Airways, Pacific Airlines để đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, an ninh cũng như đảm bảo quyền lợi của hành khách/.