Chủ tịch Vietnam Airlines: Đã nỗ lực cắt giảm được hơn 42.000 tỷ đồng

Với việc cắt giảm chi phí nội bộ, giãn hoãn các khoản nợ, tập trung tái cơ cấu tổng thể, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Vietnam Airlines vào sáng 21/6, theo ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, với nỗ lực tự thân của hãng, sự hỗ trợ của Nhà nước, hoạt động của Vietnam Airlines đã được cải thiện và thời điểm khó nhất của ngành hàng không, cũng như Vietnam Airlines đã qua.

Đánh giá dịch COVID-19 và xung đột địa chính trị ảnh hưởng hàng không thế giới và Việt Nam, trong đó có Vietnam Airlines, ông Hòa cho rằng Nhà nước có chính sách hỗ trợ các hãy bay như giảm phí thuế bảo vệ môi trường, phí cất hạ cánh. Đặc biệt, với vai trò chủ sở hữu Nhà nước, Vietnam Airlines đã nhận được gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng (gồm ngân hàng cho vay 4.000 tỷ đồng và 8.000 tỷ đồng để nâng vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên, người đứng đầu Vietnam Airlines cũng nhấn mạnh nội lực tự thân của hãng là quan trọng. Hơn gần 4 năm qua, Vietnam Airlines đã cắt giảm chi phí nội bộ, giãn hoãn, tăng cường đàm phán chủ nợ giảm tiền thuê máy bay…, với tổng số tiền lên đến 42.400 tỷ đồng.

Cho biết mục tiêu lớn trong năm 2024 vẫn là giảm lỗ còn lại, tiến tới cân đối được thu chi trong năm 2024, ông Hòa dẫn chứng quý 1/2024, Vietnam Airlines hoạt động bước đầu khởi sắc và có hiệu quả vận tải hàng không (lãi hợp nhất trên 4.000 tỷ đồng, riêng Công ty Mẹ là 1.900 tỷ đồng). Hãng hàng không Pacific Airlines đàm phán cắt giảm nợ, xóa nợ gần 6.000 tỷ đồng với chủ nợ quốc tế, đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines.

Chia sẻ về vấn đề cổ phiếu của hãng đang bị hạn chế giao dịch trên sàn chứng khoán, người đứng đầu Vietnam Airlines chỉ ra nguyên nhân xuất phát từ khách quan đó là đại dịch, xung đột chính trị đã tạo ra hệ lụy rất lớn với các hãng bay. Vietnam Airlines đã báo cáo cấp thẩm quyền đánh giá xử lý cổ phiếu hãng.

“Với sự nỗ lực tự thân và cân đối thu chi, cùng các giải pháp tái cơ cấu, khắc phục âm vốn chủ sở hữu, xóa lỗ lũy kế, tình hình tài chính thay đổi theo hướng tích cực sẽ bổ sung dòng tiền phục hồi năng lực tài chính lành mạnh như trước dịch. Hy vọng chỉ số tài chính cải thiện, an toàn đủ điều kiện niêm yết sàn chứng khoán,” ông Hòa nói thêm.

Nhìn nhận dù tình hình tài chính thời gian qua của Vietnam Airlines là khả quan nhưng hệ lụy của đại dịch vẫn ảnh hưởng lớn, lãnh đạo Vietnam Airlines kiến nghị Chính phủ gia hạn phải trả gói cấp tín dụng 4.000 tỷ đồng trong 3 năm nữa để đảm bảo dòng tiền năm nay và các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ hãng.

Trước vấn đề hãng cũng dự tính sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cơ quan Nhà nước phê duyệt, ông Hòa cho biết tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị vừa báo cáo các cổ đông về kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn trong giai đoạn 2024-2025.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục định hướng tái cơ cấu nguồn vốn thông qua triển khai các phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư mới.

Giải pháp này được ông Hòa chỉ ra nhằm kêu gọi bổ sung tiền từ các cổ đông, nhà đầu tư là phương án đảm bảo tính khả thi, không tạo áp lực cho cân đối thu chi trong các năm tiếp theo, vừa giúp cải thiện quy mô vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, giúp bổ sung dòng tiền thiếu hụt cho hãng, tạo nguồn vốn dài hạn, vừa đảm bảo các chỉ số tài chính không bị mất cân đối, không có chi phí vốn trực tiếp, nhờ đó giúp Vietnam Airlines giảm chi phí, góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước xóa lỗ lũy kế.

“Chúng tôi sẽ triển khai ngay giải pháp này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và các vướng mắc về pháp lý được xử lý, tháo gỡ. Quy mô, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được Vietnam Airlines công bố vào thời điểm thích hợp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương,” người đứng đầu Vietnam Airlines chia sẻ.

Về mục đích sử dụng vốn, ông Hòa tiết lộ kế hoạch toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung dòng tiền thiếu hụt phát sinh do dịch bệnh, hoàn trả một phần các khoản nợ được giãn hoãn trong giai đoạn COVID-19 và triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm mà hãng đang nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn từ nay đến 2030 như: dự án đầu tư phát triển đội máy bay, dự án Tổ hợp công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không của Vietnam Airlines tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành./.

Dự kiến năm 2024, Vietnam Airlines vận chuyển 22,64 triệu lượt hành khách, tăng 7,6% so cùng kỳ và bằng 99% so 2019; trong đó sản lượng khách quốc tế đạt 7,64 triệu khách (bao gồm thuê chuyến), tăng 120,2% so cùng và bằng 84,4% so với năm 2019. Sản lượng khách nội địa năm đạt 15 triệu khách, tăng 2,2% so cùng kỳ và tăng 8,7% so với năm 2019.

Vietnam Airlines thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng doanh thu và thu nhập, tiếp tục thực hiện quyết liệt việc quản trị và tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đặc biệt là đội máy bay. Hãng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ đạt 105 tỷ đồng và hợp nhất là 4.524 tỷ đồng.