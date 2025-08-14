Tòa phúc thẩm ủng hộ chính quyền Mỹ cắt giảm hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài

Một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 13/8 đã ra phán quyết ủng hộ chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể tiếp tục cắt giảm hàng tỷ USD cho các chương trình viện trợ nước ngoài.

Trong phán quyết với 2 phiếu thuận và 1 phiếu phản đối, Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực Đặc khu Columbia đã bác bỏ phán quyết của một tòa án cấp dưới rằng các khoản viện trợ do Quốc hội phân bổ cần được khôi phục.

Phán quyết thay mặt hai thẩm phán, Thẩm phán Tòa Phúc thẩm Karen Henderson cho biết các tổ chức phi lợi nhuận "thiếu căn cứ pháp lý để đưa ra yêu cầu bồi thường" và do đó không đáp ứng yêu cầu đưa ra lệnh cấm.

Ngay khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump đã áp đặt lệnh tạm dừng 90 ngày đối với tất cả viện trợ nước ngoài.

Sắc lệnh hành pháp này được tiếp nối bằng những động thái mạnh mẽ nhằm cắt giảm Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), cơ quan viện trợ nước ngoài chính của Mỹ, bao gồm việc cho phần lớn nhân viên nghỉ việc và xem xét việc đưa cơ quan độc lập trước đây này trực thuộc Bộ Ngoại giao.

USAID từ lâu đã là tổ chức chính của Chính phủ Mỹ phân phối viện trợ nhân đạo trên toàn thế giới với các chương trình y tế và khẩn cấp tại khoảng 120 quốc gia./.

Mỹ đóng cửa toàn bộ văn phòng USAID ở nước ngoài trước ngày 30/9 Theo Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ra lệnh giải thể toàn bộ nhân sự quốc tế của USAID, chuyển quyền kiểm soát các chương trình viện trợ nước ngoài trực tiếp cho Bộ Ngoại giao.