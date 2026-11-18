Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế, tiềm lực và uy tín đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026.

Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai tổ chức APEC và là lần đầu tiên sau 12 năm đảm nhận vai trò nước chủ nhà.

Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế, tiềm lực và uy tín đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam, cũng như sự đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong APEC. Càng đặc biệt hơn khi tại Tuần lễ cấp cao APEC lần này, Việt Nam sẽ nhận bàn giao vai trò chủ nhà APEC vào năm 2027./.