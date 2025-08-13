Tổng hợp luyện lần ba diễu binh, diễu hành: Lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc

Hơn 16.000 chiến sĩ quân đội, công an tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các khối diễu binh, diễu hành được tổ chức chặt chẽ, thể hiện sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Theo đánh giá của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, các khối đã có sự tiến bộ lớn so với các lần hợp luyện cụm và hai lần tổng hợp luyện vừa qua.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các lực lượng tham gia, nhấn mạnh sự kiện lần này là cơ hội lan tỏa niềm tự hào dân tộc, đồng thời yêu cầu các lực lượng duy trì quyết tâm, nâng cao kỹ năng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.