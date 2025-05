Tổng thống Macron: Pháp muốn hợp tác với Việt Nam về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đã có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 25-27/5/2025.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 27/5 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), ngôi trường được thành lập và phát triển theo các Hiệp định giữa Chính phủ hai nước Việt Nam-Pháp ký ngày 12/11/2009 và 2/11/2018.

Tại đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi nói chuyện với sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng khi được gặp các sinh viên, trí thức trẻ ưu tú Việt Nam, được có mặt tại Việt Nam thời điểm này, khi nhiều thập kỷ hợp tác thành công giữa hai nước đã trải qua và hai nước đang ngày càng gắn kết trong hợp tác về giáo dục, Tổng thống Pháp nhấn mạnh lĩnh vực giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương hai nước.

Trụ cột cho quan hệ này là trường USTH - ngôi trường đứng thứ 5 Việt Nam về công bố kết quả nghiên cứu khoa học; đồng thời có nhiều hợp tác về khoa học công nghệ với các viện, trường nghiên cứu hàng đầu của Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu và giao lưu với sinh viên tại trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng thống Pháp nhấn mạnh tính đến nay, hơn 15.000 kỹ sư, hơn 3.000 bác sỹ, hàng nghìn chuyên gia pháp luật của Việt Nam đã được đào tạo tại Pháp.

Với sự thành công của mô hình hợp tác USTH dựa trên sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau, giáo dục sẽ tiếp tục là trụ cột hợp tác quan trọng của hai nước nhằm đề cao giá trị con người, tính nhân văn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng vui mừng thông báo hai nước sẽ ký kết một hiệp định mới về giáo dục nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực này.

Đánh giá thế giới đang trải qua nhiều biến động với những giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ của cả nhân loại mà thế hệ của ông chưa từng gặp, Tổng thống nhấn mạnh đó là những chuyển đổi về địa chính trị với những cuộc chiến xảy ra trên nhiều khu vực.

Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ở nhiều quốc gia bị đe doạ. Quy tắc, luật pháp trong hợp tác quốc tế không còn được tuân thủ như trước; tự do hàng hải, chủ quyền biển đang gây lo lắng cho nhiều quốc gia, tình hình thuế quan biến động.

Do đó, mối liên kết giữa Việt Nam và Pháp, ASEAN và EU đang cần được quan tâm hơn bao giờ hết.

Tổng thống Pháp khẳng định hai nước có những lợi ích chung trong thiết lập cân bằng về địa chính trị và hòa bình, đảm bảo an ninh. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Pháp cần phải theo đuổi mục tiêu chung: Thiết lập lại các mối quan hệ hợp tác vì hòa bình, vì thịnh vượng chung.

Hai nước cần thúc đẩy phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế, quốc phòng để giảm bớt sự phụ thuộc vào các quốc gia khác, khu vực khác, hướng tới tự do cho nhân loại; hướng tới sự thịnh vượng để chống lại biến đổi khí hậu, tránh mất cân bằng đa dạng sinh học.

Các sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Việt Nam là một nền kinh tế lớn, nằm trong các nước có thu nhập trung bình. Muốn thúc đẩy phát triển, Tổng thống Pháp cho rằng thế hệ trẻ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam cần giải quyết được những thách thức trong giai đoạn biến động như nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc carbon, bảo vệ hệ sinh thái…

“Chúng ta phải làm sao vừa đảm bảo được kinh tế, vừa bảo vệ được hệ sinh thái, có mô hình phát triển kinh tế sạch, xanh và bền vững để đạt được trung hòa carbon vào năm 2050; hướng tới tiêu dùng sản xuất sạch hơn, xanh hơn, vì môi trường. Đây cũng là trọng tâm trong các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Pháp,” Tổng thống Emmanuel Macron nêu rõ.

Tổng thống Pháp cũng đề cập đến lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo; nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo có thể giúp con người đi nhanh hơn, mạnh hơn nhưng không thể thay thế được con người.

Pháp muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ số, robot, tự động hóa. Việt Nam và Pháp cần chia sẻ tầm nhìn chung về các lĩnh vực này.

Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân tài cho Việt Nam. Từ nay đến năm 2030, Pháp sẽ tăng gấp đôi số lượng học sinh, sinh viên trao đổi của hai nước.

Trong khuôn khổ buổi nói chuyện, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cởi mở chia sẻ, trả lời những câu hỏi của các sinh viên, trí thức Việt Nam về chuyển đổi công nghệ, những kỹ năng phát triển cho người trẻ, hỗ trợ cho sinh viên du học tại Pháp, hợp tác trong lĩnh vực kiến trúc giữa Việt Nam và Pháp.

Đưa ra lời khuyên cho các sinh viên, trí thức Việt Nam, Tổng thống Pháp nhấn mạnh quá trình tự học tập, trau dồi, rèn luyện kỹ năng; nâng cao uy tín, sự liêm chính trong nghiên cứu khoa học, tăng năng lực phản biện nhưng cần dựa vào những giá trị nhân văn cốt lõi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Tổng thống Pháp và Phu nhân bấm nút khai trương Nhà máy sản xuất Vaccine. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân dịp này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC - nhà máy sản xuất vaccine có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC có quy mô đầu tư ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 26.000m² tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nhà máy được thiết kế, vận hành theo các tiêu chuẩn cao nhất về Thực hành Sản xuất tốt (GMP) quốc tế nghiêm ngặt nhất, bao gồm EU GMP (châu Âu), FDA GMP (Mỹ) và WHO GMP (Tổ chức Y tế thế giới).

Đồng thời, nhà máy đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn Thực hành tốt trong phòng thí nghiệm (GLP) và tiêu chuẩn quốc tế (AAALAC) về an toàn, phúc lợi và đối xử nhân đạo cho khu vực nghiên cứu động vật thí nghiệm, theo đúng nguyên tắc đạo đức khoa học quốc tế cùng nhiều tiêu chuẩn cao cấp khác về bảo vệ môi trường, giảm phát thải, tuân thủ công nghệ xây dựng “nhà máy xanh”, “nhà máy thông minh.”

Dự kiến khi đi vào hoạt động cuối năm 2027, Nhà máy sẽ từng bước sản xuất các vaccine quan trọng, chất lượng cao của Sanofi (Pháp), từ đó đáp ứng đầy đủ số lượng lớn vaccine “Made in Vietnam” chất lượng cao, chi phí thấp cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu cho các nước trong khu vực./.

Tổng thống Pháp và Phu nhân thăm trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 27/5, Tổng thống Pháp và Phu nhân và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.