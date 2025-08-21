Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu điều kiện chấp thuận thỏa thuận EU-Mercosur

Ngày 20/8, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), với điều kiện thỏa thuận này phải bảo vệ lợi ích của ngành nông nghiệp Pháp.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X sau cuộc trao đổi với Tổng thống Lula, ông Macron nhấn mạnh “sẵn sàng cho một thỏa thuận tham vọng” nếu văn bản này vừa bảo vệ nông nghiệp Pháp và châu Âu, vừa phục vụ lợi ích kinh tế song phương.

Chính phủ Brazil cũng ra thông báo cho biết hai nhà lãnh đạo cam kết “hoàn tất đối thoại” để có thể ký kết hiệp định thương mại giữa hai khối trong nửa cuối năm nay, trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Mercosur hiện nay của Brazil, sẽ kết thúc vào tháng 12.

Thỏa thuận EU-Mercosur, được Ủy ban châu Âu và khối Nam Mỹ tuyên bố hoàn tất vào tháng 12 năm ngoái sau hơn 20 năm đàm phán, hiện vẫn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Pháp.

Pháp dẫn đầu một nhóm quốc gia tìm cách ngăn chặn hiệp định với lý do lo ngại tác động tiêu cực tới nông dân, đặc biệt là trong các ngành thịt bò, thịt gà và đường mía.

Chính phủ Pháp cho rằng việc mở cửa thị trường có thể khiến nông sản giá rẻ, không tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh và môi trường khắt khe như ở châu Âu, tràn ngập thị trường. Do đó, Paris yêu cầu bổ sung các “điều khoản phản chiếu” để đảm bảo sự công bằng.

Ngoài thương mại, trong cuộc điện đàm, ông Macron và ông Lula cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và thảo luận về hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, chống nghèo đói, chuẩn bị cho Hội nghị COP30 tại Belém (Brazil) cuối năm nay.

Hai bên cũng trao đổi về căng thẳng thương mại quốc tế, hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và giao thông./.

