TP Hồ Chí Minh: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,23%

Khách hàng mua sắm hàng hóa tại siêu thị. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 31/7, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2024 của thành phố tăng 0,23% so với tháng trước; trong đó, có 7/11 nhóm tăng với mức tăng cao nhất là nhóm hàng hóa và dịch vụ khác, các nhóm còn lại đều giảm, giảm nhiều nhất là nhóm đồ uống và thuốc lá.

Phân tích diễn biến chỉ số giá một số nhóm ngành hàng tháng 7 so với tháng trước, Cục Thống kê thành phố cho biết nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,11%, tác động CPI chung tăng 0,03 điểm phần trăm; trong đó, lương thực tăng 0,35%, thực phẩm tăng 0,10% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,08%.

Ở nhóm lương thực, chỉ số giá nhóm gạo tăng 0,32%, giá bột mỳ và ngũ cốc khác tăng 1,15%, lương thực chế biến tăng 0,20%.

Trong khi đó, ở nhóm thực phẩm, thịt gia súc tăng 0,77%, giá trứng các loại tăng 2,10%, giá thủy sản chế biến tăng 0,14%. May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,10%, trong đó, giá quần áo may sẵn tăng 0,13%, may mặc khác và mũ nón tăng 0,12%, giầy, dép tăng 0,04%, dịch vụ may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,07%.

Nhóm giao thông tăng 1,60%, làm CPI chung tăng 0,15 điểm phần trăm, chủ yếu do giá xăng tăng 3,81% từ ảnh hưởng của 03 lần điều chỉnh giá bán xăng dầu trong tháng 7 (ngày 4/7, ngày 11/7 và ngày 18/7).

Ở chiều hướng giảm, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,10% chủ yếu do giá nước sinh hoạt giảm 0,68%, giá điện sinh hoạt giảm 1,39% do nhu cầu tiêu thụ giảm.

Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng tăng giá như nhà ở thuê tăng 0,15%, giá vật liệu bảo dưỡng nhà tăng 0,52%.Một số mặt hàng giảm giá như phương tiện đi lại giảm 0,44% do việc điều chỉnh giá bán của các dòng xe ôtô, phụ tùng giảm 0,06%.

Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,06%, chủ yếu do giá hoa, cây cảnh, vật cảnh giảm 0,36% sau tết Đoan Ngọ, giá du lịch trọn gói giảm 0,45% do các chương trình khuyến mãi du lịch hè.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 3,45% so với cùng kỳ.Bình quân 7 tháng năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,29%; trong đó, 10/11 nhóm có chỉ số giá tăng và tăng cao nhất là nhóm thuốc, dịch vụ y tế với mức tăng 7,78%, kế đến là nhóm giáo dục tăng 7,48%.

Về chỉ số giá vàng, USD trong tháng 7 năm 2024, Cục Thống kê thành phố cho biết chỉ số giá vàng giảm 5,38% so với tháng trước, tăng 4,79% so với tháng 12 năm 2023 và tăng 15,10% so với cùng kỳ năm 2023.

Chỉ số giá USD giảm 0,01% so với tháng trước, tăng 4,26% so với tháng 12 năm 2023 và tăng 7,02% so với cùng kỳ năm 2023./.

