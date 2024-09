TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng hơn 13.607 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024

Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Kỳ họp thứ mười tám, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X diễn ra ngày 27/9 đã thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 bằng vốn ngân sách địa phương, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương, các đại biểu thống nhất tăng số vốn hơn 13.607 tỷ đồng. Trong đó tăng vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án bằng hình thức đối tác công tư (PPP) và dự án phục vụ dự án PPP là 75 tỷ đồng; tăng vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố tập trung là hơn 11.739 tỷ đồng; tăng vốn các dự án trước đây sử dụng vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho các quận và vốn ngân sách quận là 19 tỷ đồng; tăng vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố Thủ Đức là hơn 1.773 tỷ đồng.

Nghị quyết này cũng quyết định điều chỉnh giảm số vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 13.607 tỷ đồng theo đề xuất của các đơn vị. Trong đó, giảm vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP và dự án phục vụ dự án PPP là 6.538 tỷ đồng; giảm vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố tập trung là 6.737 tỷ đồng; giảm vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố Thủ Đức là 331 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã cơ bản phân bổ toàn bộ số vốn 2024 được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua và theo số giao của Thủ tướng Chính phủ là hơn 75.577 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 28 Nghị quyết ở nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Phương án điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương đảm bảo không thay đổi tổng mức vốn đầu tư công của thành phố được Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân thành phố giao.

Tại Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đủ điều kiện với tổng số vốn hơn 24.236 tỷ đồng.

Vốn bổ sung này sẽ được bố trí cho các dự án đã phê duyệt quyết toán, hoàn thành là hơn 1.219 tỷ đồng; cho 256 dự án nhóm C đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư là hơn 3.872 tỷ đồng; cho các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư hơn 4.705 tỷ đồng; 19 dự án nhóm A, B được phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này là hơn 14.439 tỷ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Cũng tại Nghị quyết trên, Hội đồng Nhân dân đã thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 24.236 tỷ đồng (tương ứng với số vốn điều chỉnh tăng) từ các dự án đã triển khai thực hiện nhưng không sử dụng hết số vốn được bố trí.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thống nhất phân bổ chi tiết mức vốn ngân sách thành phố hỗ trợ cho các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư thuộc đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của thành phố đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trước đó với số vốn là hơn 689 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của thành phố là hơn 249.952 tỷ đồng.

Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố phân bổ chi tiết toàn bộ số vốn nêu trên cho các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công đủ điều kiện bố trí vốn.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã rà soát kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và cân đối, bổ sung cho các dự án, đối tượng đầu tư công cấp thiết phát sinh trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại Nghị quyết cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thống nhất dự kiến phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng số vốn kiến nghị Trung ương hỗ trợ trong giai đoạn 2026-2030 là 244.051 tỷ đồng theo danh mục và mức vốn dự kiến phân bổ cho từng dự án; thống nhất tổng mức kế hoạch vốn theo dự kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố là 826.250 tỷ đồng./.

