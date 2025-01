TP Hồ Chí Minh: Mưa trái mùa đột ngột sau một ngày nắng không gợn mây

Chiều 14/1, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa trái mùa trên toàn địa bàn.

Lượng mưa không lớn nên không gây ra ngập lụt nhưng khiến giao thông tại một số khu vực ùn tắc do nhiều người điều khiển phương tiện vội vã tìm đường tránh mưa.

Theo ghi nhận, từ 15 giờ cùng ngày, nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh có mây giông phát triển mạnh khiến trời tối sầm. Đến 16 giờ 20 phút, mưa bắt đầu xuất hiện ở các Quận 1, 3, 4, 5, 10, 11 và Bình Thạnh cùng các huyện vùng ven.

Lúc đầu mưa rải rác, mỗi đợt kéo dài 10-15 phút rồi ngớt nhưng đến khoảng 17 giờ, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện đợt mưa thứ hai trên toàn địa bàn với lượng mưa khá lớn kèm theo dông nhẹ.

Cơn mưa xuất hiện sau một ngày nắng không gợn mây với nhiệt độ buổi trưa lên tới 33 độ C khiến nhiều người dân bất ngờ, không kịp chuẩn bị áo mưa.

Tuy mưa không to, không kéo dài nhưng do vào giờ tan tầm, xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe nên đã dẫn đến cảnh giao thông hỗn loạn do người dân tìm cách tránh mưa trên một số tuyến đường.

Trên các tuyến đường Lý Chính Thắng (Quận 3), Ba Tháng Hai (Quận 10), nút giao An Phú (thành phố Thủ Đức)…, từng dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một, thậm chí kẹt cứng phải đứng yên tại chỗ.

Chị Hà Huỳnh Hồng Thu (ngụ quận Tân Bình) cho biết, chiều nay chị đang di chuyển bình thường qua đường Lý Chính Thắng để về nhà thì trời đổ mưa khiến các phương tiện lập tức tăng tốc, chen nhau để di chuyển nhanh hơn, gây ùn tắc.

Theo chị Thu, nhiều ngày qua thời tiết oi bức, nhiệt độ cao vào buổi trưa chiều nên không ai nghĩ sẽ có mưa. Khi đột ngột có mưa, rất nhiều người dân không chuẩn bị sẵn áo mưa, phải tìm nơi trú tạm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa trái mùa chiều nay là do nhiễu động gió đông trên cao hình thành trên biển, theo hướng gió đẩy vào đất liền gây mưa cho đất liền.

Không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều khu vực ven biển ở Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong những ngày tới. Tuy nhiên, với kiểu hình thái thời tiết như hôm nay thì mưa sẽ không lớn, phạm vi hẹp, chỉ mang tính cục bộ.

Dự báo, chiều 15/1, Thành phố Hồ Chí Minh khả năng tiếp tục có mưa rào trái mùa ở một vài khu vực nhưng diện hẹp hơn so với chiều 14/1. Từ ngày 16/1 trở đi, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nắng trở lại; nhiệt độ cao nhất 31-32 độ C và thấp nhất là 23-24 độ C.

Tuy nhiên, do không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường mạnh xuống phía Nam nên đến khoảng ngày 18/1, bộ phận không khí này có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ khiến nhiệt độ Thành phố Hồ Chí Minh giảm thêm khoảng 1 độ C.

Do mưa trái mùa khiến độ ẩm trong không khí tăng cao, dẫn đến bụi mịn kết hợp với hơi nước trong điều kiện nhiệt độ thấp nên Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý người dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng ô nhiễm không khí sẽ có nguy cơ gia tăng về đêm và sáng. Người dân nên phòng tránh bằng cách đeo khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn./.

Thành phố Hồ Chí Minh ngập lụt vì xuất hiện cơn mưa trái mùa Chiều 27/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa trái mùa đúng vào giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông hỗn loạn, người dân di chuyển khó khăn.