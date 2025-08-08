TP Hồ Chí Minh tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia ASEAN

Sáng 8/8, tại Cụm cờ Công viên Bạch Đằng, phường Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ thượng cờ ASEAN,” kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (1995-2025) và 58 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2025).

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các Tổng lãnh sự, Lãnh sự danh dự các quốc gia thành viên ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhấn mạnh, qua gần sáu thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã tiến một bước dài, đưa khu vực Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động, trở thành một điểm sáng về hợp tác trong bức tranh kinh tế và chính trị toàn cầu.

Với chủ đề “Bao trùm và Bền vững,” năm 2025 khép lại 10 năm thực hiện các kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN và mở ra chặng đường phát triển mới với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một cộng đồng khu vực tự cường hơn, sáng tạo hơn, năng động hơn và lấy con người làm trung tâm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng 30 năm qua, từ một quốc gia mới bước ra khỏi bao vây, cấm vận, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào ASEAN, tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác khu vực để phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và từng bước khẳng định vị thế quốc tế của mình với tư cách một thành viên của gia đình ASEAN.

Trên nền tảng đó, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là một trong những địa phương tiên phong, tích cực và năng động thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia ASEAN, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với khu vực.

Nghi lễ thượng cờ ASEAN tại Cụm cờ Công viên Bạch Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 12 địa phương thuộc các nước thành viên ASEAN, tạo nên những khuôn khổ hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của mỗi bên và tăng cường sự gắn kết trong Cộng đồng ASEAN.

“Hướng về tương lai chung với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành cùng cả nước, đóng góp xứng đáng vào tiến trình xây dựng một mái nhà chung ASEAN “đoàn kết hơn, tự cường hơn, chủ động hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn,” lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.

Thay mặt lãnh sự đoàn các nước ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui dự Lễ thượng cờ ASEAN kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN - là dịp để nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, đồng thời hướng tới tương lai với niềm tin và quyết tâm đổi mới.

Đến nay, ASEAN đã phát triển trở thành một khối khu vực vững mạnh và không thể thiếu trong cấu trúc khu vực hiện nay. Từ những bước đầu tập trung vào hợp tác kinh tế và ổn định chính trị, ASEAN đã mở rộng phạm vi hoạt động, bao trùm các lĩnh vực xã hội, văn hóa và an ninh - từ đó hình thành một cộng đồng gắn kết và hợp tác toàn diện.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (thứ 4, trái sang), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố và các Tổng lãnh sự, Lãnh sự danh dự, đại diện Tổng lãnh sự quán các nước ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tình đoàn kết tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Firdauz Bin Othman cho rằng ba thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng tỏ vai trò là một thành viên mẫu mực, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường sự hội nhập trong cộng đồng ASEAN.

Không chỉ hòa nhập một cách suôn sẻ vào cộng đồng ASEAN, Việt Nam còn vươn lên trở thành một thành viên chủ động, có ảnh hưởng, góp phần quan trọng vào sự phát triển, ổn định và thành công chung của chúng ta. Năng lượng, tinh thần đổi mới và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác khu vực là nguồn sức mạnh to lớn cho ASEAN và tất cả các nước đều được hưởng lợi từ sự tham gia của Việt Nam.

“Xin được vinh danh những thành tựu đáng tự hào của ASEAN, ghi nhận những đóng góp quý báu của Việt Nam trong suốt 30 năm qua và hướng về tương lai dưới sự dẫn dắt của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025. Tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia chúng ta chưa bao giờ bền chặt như hôm nay. Hãy tiếp tục sát cánh bên nhau, chung tay xây dựng một Đông Nam Á bao trùm hơn, bền vững hơn và thịnh vượng hơn cho tất cả chúng ta” - ông Firdauz Bin Othman chia sẻ./.

