Trải nghiệm bắn súng như thật "gây sốt" tại Triển lãm Thành tựu Đất nước

Với bộ tạo giật không dây và âm thanh sống động, hệ thống mô phỏng bắn súng của Viettel mang đến cảm giác như thật, khiến khu trưng bày của Bộ Quốc phòng luôn đông người xếp hàng chờ được trải nghiệm.

Tại gian trưng bày của Bộ Quốc phòng trong triển lãm Thành tựu 80 năm đất nước, rất đông người dân, đặc biệt là giới trẻ, xếp hàng dài chờ đến lượt tại khu vực trải nghiệm hệ thống mô phỏng bắn súng.

Đây là mô hình trải nghiệm của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, với hệ thống mô phỏng kỹ thuật, chiến thuật trinh sát đặc nhiệm.

Người tham gia được học cách cầm súng, ngắm để bắn vào bia trên màn hình không gian ảo, tái hiện chân thực với bộ tạo giật không dây và hệ thống âm thanh sống động./.