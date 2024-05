Tránh nắng nóng, người dân miền Tây chọn rời quê trong đêm

Ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực cầu Rạch Miễu. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Để tránh nắng nóng gay gắt ban ngày, người dân ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long... đã lựa chọn di chuyển ban đêm lên Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông làm việc, học tập sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ khoảng 14 giờ ngày 1/5, tại khu vực cầu Rạch Miễu (địa phận tỉnh Bến Tre), lượng phương tiện di chuyển hướng Bến Tre đi Tiền Giang bắt đầu tăng dần.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, mật độ xe gắn máy, ôtô tập trung trên Quốc lộ 60 tăng rất cao nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông khu vực đường dẫn lên cầu Rạch Miễu.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông hai tỉnh liên tục phối hợp điều tiết, chặn dòng phương tiện phía Tiền Giang đi Bến Tre, ưu tiên cho lưu thông một chiều hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang để giải phóng lượng phương tiện, tránh tình trạng ùn ứ kéo dài. Tại thời điểm 18 giờ 49 phút cùng ngày, Cảnh sát Giao thông tỉnh Bến Tre đã yêu cầu Trạm BOT cầu Rạch Miễu xả 3 làn số 2, 4, 6 để giải phóng lưu lượng xe.

Chở theo vợ và con nhỏ quay lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc sau kỳ nghỉ lễ, anh Nguyễn Hữu Đạt (quê Trà Vinh) cho biết khoảng 16 giờ ngày 1/5, gia đình anh mới xuất phát, bởi ban ngày nắng nóng quá, sợ ảnh hưởng đến con nhỏ.

Những ngày nghỉ lễ vừa qua, do quá tải nên cầu Rạch Miễu là "điểm nóng" của ùn ứ giao thông. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu nhiều lần phải xả trạm để giải phóng phương tiện, tránh ùn tắc giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bến Tre, vào dịp nghỉ lễ, lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với tỉnh Tiền Giang đưa ra phương án phù hợp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đông, cầu Rạch Miễu hẹp nên xảy ra ùn tắc cục bộ. Ngành chức năng 2 tỉnh đã tăng cường lực lượng, phối hợp điều tiết giảm thiểu tình trạng kẹt xe.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thường xuyên cập nhật tình hình giao thông ở khu vực này trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, khuyến cáo người dân lựa chọn thời gian và lộ trình lưu thông cho phù hợp để hạn chế ùn tắc giao thông và tiết kiệm thời gian đi lại, bảo đảm sức khỏe dưới thời tiết nắng nóng.

Mặt khác, người dân phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh và việc điều tiết, hướng dẫn của lực lượng Công an để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài./.

Cửa ngõ TP Hồ Chí Minh thông thoáng chiều cuối dịp lễ 30/4-1/5 Do kỳ nghỉ kéo dài, nhiều người dân tranh thủ quay trở lại TP Hồ Chí Minh những ngày trước, trong chiều 1/5, các khu vực cửa ngõ của Thành phố cũng như sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản thông thoáng.