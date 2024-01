Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu xu hướng tại triển lãm CES 2024 tại Las Vegas

Hình ảnh trên trang chủ website của CES.

Theo hãng thông tấn Yonhap, các công ty hàng đầu Hàn Quốc đang chuẩn bị cho triển lãm hàng điện tử tiêu dùng và công nghệ thông tin (IT) lớn nhất thế giới CES 2024 sẽ diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) vào tuần tới.

Tham gia sự kiện này không chỉ có các công ty đồ gia dụng như Samsung và LG, mà những tập đoàn lớn như SK Group, Hyundai Motor và Kia cũng sẵn sàng trình làng những công nghệ tiên phong.

Với chủ đề "ALL ON," CES 2024 hứa hẹn sẽ bùng nổ với những đột phá trong trí tuệ nhân tạo (AI) trên nhiều lĩnh vực, từ ôtô, cơ sở hạ tầng, y tế đến nhà thông minh.

Khoảng 550 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ giới thiệu các sản phẩm công nghệ hàng đầu, từ đồ gia dụng, thiết bị đeo và công nghệ di động cho đến xe tự lái.

Hàn Quốc là nhà triển lãm lớn thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc tại sự kiện toàn cầu này, đóng vai trò là bệ phóng cho các công ty trong nước ra mắt những sáng tạo mới và góp tiếng nói về các công nghệ mới nổi.

Samsung Electronics, nhà sản xuất điện thoại di động và chip nhớ lớn nhất thế giới, sẽ tổ chức họp báo vào ngày 8/1 để trình bày tầm nhìn về công nghệ AI. Đây là lần đầu tiên Samsung công bố tầm nhìn AI trên quy mô toàn cầu.

Trong khi đó, LG Electronics, hiện đang mở rộng danh mục kinh doanh, trong đó có cả điện tử ôtô và giải pháp không khí, cũng sẽ giới thiệu các công nghệ AI mới.

Các chi nhánh chính của SK Group, trong đó có SK Inc., SK hynix Inc., SK Innovation Co. và SK Telecom Co., sẽ tham gia CES 2024 và cùng quản lý một gian hàng, trưng bày các công nghệ và sản phẩm trung hòa carbon của tập đoàn.

Tập đoàn Hyundai Motor sẽ quay trở lại CES sau 2 năm vắng bóng và Kia tham gia lần đầu tiên sau 5 năm.

Hyundai, nhà sản xuất ôtô lớn nhất Hàn Quốc, sẽ giới thiệu thiết kế tương lai cho hệ sinh thái năng lượng hydro và tầm nhìn về phần mềm và AI, với chủ đề "Dễ dàng trên mọi nẻo đường."

Trong triển lãm CES, công ty sẽ giới thiệu các giải pháp để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xã hội lấy hydro làm nguồn năng lượng chính và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng năng lượng toàn cầu.

Các chiến lược phần mềm mới nhất của Huyndai nhằm xây dựng một hệ sinh thái tối ưu kết nối người dùng, dữ liệu di chuyển và thành phố trang bị AI.

Điểm danh 10 công cụ AI được sử dụng nhiều nhất trong năm 2023 Đứng đầu danh sách 10 công cụ AI được sử dụng nhiều nhất trong năm 2023 là ChatGPT, với 14,6 tỷ lượt sử dụng trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 8/2023.

Kia sẽ mang đến bức tranh nhiều màu sắc cho CES 2024 với chiến lược kinh doanh mới tập trung vào xe phục vụ đa năng (PBV) và dàn xe 5 mẫu mang chủ đề "Sẵn sàng cho mọi cảm hứng."

PBV là loại xe có nền tảng linh hoạt, tích hợp các giải pháp dịch vụ sáng tạo để đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng, chẳng hạn như giao hàng, logistics và gọi taxi.

Trong khi đó, Hyundai Mobis, công ty phụ tùng ôtô trực thuộc Tập đoàn Hyundai, sẽ trình diễn công nghệ màn hình xe cao cấp bậc nhất, bao gồm màn hình chấm lượng tử và làm mờ cục bộ QL Display đầu tiên trên thế giới.

Thêm vào đó, Supernal, đơn vị chuyên về di chuyển hàng không tiên tiến của Tập đoàn Hyundai, sẽ ra mắt mẫu sản phẩm eVTOL (phương tiện chạy bằng điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng) đầy hứa hẹn.

CES 2024 diễn ra tại Las Vegas trong 4 ngày từ 9-12/1. Hiệp hội Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc, đơn vị đại diện cho CES 2024 tại Hàn Quốc cho biết khoảng 3.500 công ty từ 150 quốc gia sẽ tham gia sự kiện này./.