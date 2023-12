Triệt phá ổ nhóm gây ra nhiều vụ trộm két sắt tại các tỉnh, thành

Đối tượng Trần Văn Điệp (trái) và đối tượng Đặng Văn Ngọc. (Ảnh: CACC)

Ngày 16/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là: Trần Văn Điệp (sinh năm 1964, quê xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Đặng Văn Ngọc (sinh năm 1968, quê quán xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Trong hơn 20 năm qua, hai đối tượng đã gây ra trên 100 vụ trộm két sắt ở khắp các tỉnh thành, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

Trước đó, vào đêm 24, rạng sáng 25/6/2023, tại Lâm trường Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), một số đối tượng đã dùng công cụ cạy cửa 2 phòng kế toán, di chuyển két sắt, cạy phá két lấy đi số tiền hơn 617 triệu đồng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu được 2 dấu vân tay và thu được hai mẫu AND ở vị trí két sắt bị phá.

Từ những chứng cứ liên quan đến vụ án trộm két sắt ở Quảng Bình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Bình, Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an) và Công an nhiều đơn vị địa phương đều có chung nhận định, nhóm đối tượng gây án là trộm chuyên nghiệp.

Ban Giám đốc Công an Quảng Bình đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến và được Bộ chỉ đạo Công an Quảng Bình phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ lập chuyên án đấu tranh. Những trinh sát giỏi được cử đến các tỉnh thành để truy tìm tung tích đối tượng.

Vào giữa tháng 12/2023, khi Trần Văn Điệp đẩy xe áo quần đi bán dạo trên đường phố Đồng Hới (Quảng Bình) thì lực lượng Công an ập đến còng tay, bắt khẩn cấp. Đối tượng Đặng Văn Ngọc cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Điệp và Đặng Văn Ngọc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đáng nói, trong hơn 20 năm qua, hai đối tượng đã gây ra trên 100 vụ trộm két sắt ở nhiều tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và ra đến cả Quảng Bình gây án.

Cách thức trộm cắp của Trần Văn Điệp và Đặng Văn Ngọc gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Khi đến một tỉnh, thành phố, Điệp và Ngọc không thuê khách sạn, nhà nghỉ để tránh việc khai báo.

Cả hai đều không có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hay bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào. Sau khi xác định được nơi để trộm, chúng đến các tiệm mua xe máy, xà beng, các vật dụng cần thiết để thực hiện hành vi.

Trộm xong, chúng thoát ngay ra khỏi tỉnh, thành vừa gây án đến địa phương khác bán xe hoặc tiêu huỷ xe, chia nhau tiền và rồi người đi một nơi./.