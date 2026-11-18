Ngày 18/11, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu phố Thanh Bình, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Tại Ngày hội, đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh: Phường Long Thành giữ vị trí quan trọng trong không gian phát triển mới của thành phố Đồng Nai. Với vị trí gắn liền với khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, địa bàn phường đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển các ngành dịch vụ hàng không, logistics, thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và đô thị hiện đại.

Sự phát triển của Long Thành không chỉ được đo bằng những công trình trên mà bằng chất lượng cuộc sống, cơ hội việc làm, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, môi trường sống và mức độ thụ hưởng thành quả phát triển của mỗi người dân.

Đồng chí Lê Minh Trí cho rằng trong dòng chảy phát triển ấy, khu phố Thanh Bình có cộng đồng dân cư rộng lớn, đa dạng về thành phần, nghề nghiệp và điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn sự gắn kết giữa những người dân đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Đây chính là lúc vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là tinh thần tự quản, trách nhiệm cộng đồng của mỗi người dân cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Trí biểu dương Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể bà con khu phố Thanh Bình về những kết quả đã đạt được.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Long Thành cùng toàn thể người dân khu phố Thanh Bình tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy dân chủ ở cơ sở. Địa phương đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến với từng hộ gia đình bằng những cách làm gần gũi, dễ hiểu; thực hiện nghiêm Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy lợi thế phát triển của thành phố Đồng Nai và khu vực Long Thành, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Với lợi thế nằm gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các công trình hạ tầng trọng điểm, khu phố Thanh Bình đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Địa phương cần chủ động tuyên truyền, vận động người dân thích ứng với quá trình đô thị hóa; nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng lao động, khả năng tiếp cận việc làm và các cơ hội kinh doanh, dịch vụ; đồng thời, quan tâm hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm người dân được thụ hưởng những thành quả từ quá trình phát triển của thành phố.

Phường Long Thành mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính, có diện tích tự nhiên khoảng 130,12km2, quy mô dân số 93.006 người. Trên địa bàn phường đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực, trong đó có Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường sắt tốc độ cao, cùng hệ thống đường vành đai kết nối Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban Công tác Mặt trận khu phố Thanh Bình, khu phố có 3.233 hộ, với 10.951 nhân khẩu. Năm 2026, toàn khu phố chỉ còn một hộ nghèo; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt trên 90%; 100% hộ có nhà xây kiên cố; 100% hộ gia đình sử dụng điện quốc gia; 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, 100% hộ có phương tiện nghe nhìn... Người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, phong trào thi đua, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; công tác chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh./.

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