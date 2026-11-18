Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung, tỉnh Cao Bằng.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ. Về phía tỉnh Cao Bằng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Thăng An; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng thầy và trò nhà trường đã ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh đoàn kết là đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng, là nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố sự đồng thuận trong nhân dân; phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, tỉnh cần phát huy giá trị văn hóa, con người Cao Bằng trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững; hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những hành động thiết thực.

Gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ nhà giáo đang bám trụ tại địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, Phó Thủ tướng mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục tâm huyết với sự nghiệp trồng người, đào tạo thế hệ học sinh phát triển toàn diện. Đối với các em học sinh, Phó Thủ tướng căn dặn các em vừa là chủ thể thụ hưởng, vừa có trách nhiệm trân trọng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình và vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Phó Thủ tướng; khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục ưu tiên nguồn lực chăm lo phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để con em đồng bào các dân tộc vùng biên được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tỉnh tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã trao quà của đoàn công tác Trung ương tặng tập thể Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung và 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cũng trao quà động viên tập thể nhà trường.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027, là công trình giáo dục trọng điểm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng biên giới.

Năm học này, trường có 27 lớp với 930 học sinh (trên 680 học sinh nội trú, gần 248 học sinh bán trú), đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ngôi trường không chỉ bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt khang trang mà còn là mái nhà chung gắn kết, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho học sinh các dân tộc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã dự giờ một tiết học, thăm hỏi tình hình dạy và học; kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, khu ký túc xá, nhà ăn và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường./.

Chiếu phim nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc 2026 Loạt phim là câu chuyện Việt Nam nhằm tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng thông qua điện ảnh.