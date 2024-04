Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu cùng nhân chứng lịch sử

Giao lưu với Đại tá Trần Thịnh Tần (đứng), Trưởng Ban Liên lạc Chiến sỹ Điện Biên Phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần, QĐND Việt Nam. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Chiều 23/4, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chủ đề “Từ Điện Biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của nhân dân Sài Gòn-Gia Định” với sự tham dự của hàng trăm đoàn viên thanh niên Thành phố.

Tại buổi giao lưu, thế hệ trẻ Thành phố mang tên Bác đã ôn lại những tư liệu lịch sử quý giá, hào hùng cùng thắng lợi đầy vẻ vang của Chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua lời kể của Đại tá Trần Thịnh Tần, Trưởng Ban Liên lạc chiến sỹ Điện Biên Phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam và cô Phạm Thị Hồng Thắm, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến quận Tân Bình.

Đây là hai nhân chứng lịch sử, là những cựu chiến sỹ cách mạng đã cùng đồng đội tham gia các cuộc đấu tranh giải phóng tại Sài Gòn-Gia Định cho đến ngày toàn thắng; họ trở về từ khói lửa, nhưng lại sáng mãi với non sông.

Những lời chia sẻ của các nhân chứng lịch sử đã mang đến cho các bạn đoàn viên thanh niên nhiều cung bậc cảm xúc xen lẫn niềm tự hào về một thế hệ tiên phong đi trước, không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập tự do, cho non sông nối liền một dải.

Thông qua chương trình, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn giúp cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thấm nhuần mục đích, ý nghĩa, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ, truyền thống lịch sử yêu nước, qua đó phát huy chủ nghĩa Anh hùng cách mạng; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam - là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời trong thời gian tới, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai các phong trào, hoạt động tri ân cán bộ, chiến sỹ, thân nhân, đồng bào địa phương tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; khẳng định vai trò của đoàn viên, thanh niên Thành phố quyết tâm học tập, noi gương tinh thần của các thế hệ tiền bối cách mạng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc không gian trực tuyến “Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông.” (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc không gian trực tuyến “Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông.”

Đây là nền tảng triển lãm tương tác trực tuyến với chủ đề về Chiến dịch Điện Biên Phủ gồm 5 khu vực: khu trưng bày các kỷ vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, khu tài liệu về Điện Biên Phủ, Khu vực “Hành trình truyền thống,” khu diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ và khu video lịch sử về Điện Biên Phủ. Không gian sẽ là nơi để đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố sinh hoạt, giáo dục và lan tỏa ý nghĩa, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trên không gian trực tuyến “Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông,” Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai hoạt động tuyên truyền mang tên “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên” gồm nhiều thử thách, trong đó có thử thách “Check-in kỷ vật” diễn ra từ ngày 24/4/2024 đến ngày 14/5/2024, yêu cầu các bạn đoàn viên, thanh niên chụp ảnh cùng các kỷ vật trong không gian trực tuyến. Đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia thử thách sẽ đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân của mình kèm các hashtag #DienBienPhuchienthang70nam #CheckinkyvatDienBien #ThanhDoanTPHCM #KhonggianDienBienPhu. Bài viết có số lượng tương tác cao nhất mỗi chặng sẽ nhận quà tặng từ Ban tổ chức.

Ngoài ra, trên không gian trực tuyến cũng sẽ diễn ra thử thách “Mỗi tấm ảnh, mỗi ký ức” diễn ra từ 1-14/5 tới. Nội dung thử thách yêu cầu đoàn viên, thanh, thiếu nhi đăng tải 5 bức ảnh lên trang Tiktok của mình kèm nhạc “Đường lên phía trước” hoặc các bài hát từ không gian “Hòa nhịp bài ca Tuổi trẻ.” Bố cục hình ảnh bao gồm 3 tấm ảnh về kiến thức lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ cùng 2 tấm ảnh người tham gia tương tác không gian trực tuyến.

Nghi thức xuất quân của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cụm miền Đông Nam Bộ tham gia Hành trình “Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông.” (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên cụm Miền Đông Nam Bộ tham gia Hành trình “Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông.”

Hành trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, diễn ra từ ngày 24-27/4 tới với chuỗi hoạt động thăm, tặng quà, tri ân các gia đình cựu chiến sỹ Điện Biên; các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ...

Chương trình sẽ tổ chức thành 3 hành trình nhánh hướng về tỉnh Điện Biên, xuất quân tại các tỉnh, thành phố trên cả nước và hội quân tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ngày 26/4 tới.

Trong khuôn khổ Hành trình “Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông,” tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng 5 Tủ sách măng non (trị giá 15 triệu đồng đồng/tủ sách), 6 chiếc xe đạp (trị giá 2 triệu đồng/chiếc); thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Đoàn Thanh niên cụm Miền Đông Nam Bộ sẽ thăm và tặng 6 phần quà trị giá 3 triệu đồng mỗi phần cho gia đình chính sách, cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc Chiến tranh Đông Dương (1945-1954) của Việt Nam. Với thắng lợi quyết định này, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào ngày 7/5/1954.

Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố vô cùng quan trọng là nghệ thuật quân sự đỉnh cao của cách mạng Việt Nam. Với phương châm “đánh chắc, tiến chắc,” quân và dân ta đã tận dụng thời gian chuyển hóa lực lượng, phá tan âm mưu phòng ngự vững chắc của địch.

Gắn với phương châm này, công tác điều phối hậu cần, cung cấp vật chất, lương thực và các trang thiết bị phục vụ chiến trường là yêu cầu tiên quyết để chiến dịch có thể thành công.

Qua Chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam đã để lại cho nhân loại yêu chuộng hòa bình và các dân tộc bị áp bức niềm tin bất diệt về sức mạnh chính nghĩa, lòng yêu nước, tinh thần và ý chí tự lập, tự cường, quyết tâm giành độc lập, thống nhất đất nước trong thời đại mới./.

