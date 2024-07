Tuyên Quang, Bắc Kạn chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở

Mưa lớn đã làm hơn 200 ha lúa, hơn 71 ha ngô và rau màu bị ảnh hưởng ở huyện Yên Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa, lũ xảy ra từ ngày 27-30/7 tại các tỉnh khu vực miền núi Bắc Bộ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Theo dự báo từ nay đến ngày 2/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn gây thiệt hại nhiều nhà dân và hoa màu

Đêm 30, sáng 31/7, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, một số nơi có mưa rất to như xã Kiến Thiết (huyện Yên Sơn): 113mm; xã Hoàng khai (huyện Yên Sơn): 103mm; xã Hùng Mỹ (huyện Chiêm Hóa): 101mm; xã Phúc Sơn (huyện Lâm Bình): 102mm... gây thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân.

Theo ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, thống kê ban đầu cho thấy mưa lớn đã làm hư hỏng và ngập lụt 16 ngôi nhà tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa và Yên Sơn. Trong đó, 1 nhà ở thôn Nà Thài, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang cần di dời khẩn cấp do xuất hiện vết nứt kéo dài tại vị trí taluy dương, cách sau nhà khoảng 30 m. Đồng thời, hơn 200 ha lúa, hơn 71 ha ngô và rau màu bị ảnh hưởng.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường huyện và đường giao thông liên xã bị sạt lở; nhiều cầu tràn qua suối bị ngập, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Tại huyện Na Hang, Quốc lộ 2C tại Km 236+600 đã xảy ra sạt lở taluy dương, đất trôi xuống vùi lấp mặt đường gây ách tắc giao thông.

Tại huyện Yên Sơn, sạt lở đường tuyến Con Rồng, ĐH02 xã Thái Bình, tuyến đường bê tông thôn 7 (xã Hùng Lợi), tuyến đường huyện lộ đi Đá Bàn xã Mỹ Bằng; ngập 11 điểm cầu tràn tại các xã Hùng Lợi, Công Đa, Kiến Thiết, Tân Long...

Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, các địa phương đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, ổn định cuộc sống và tiếp tục thống kê thiệt hại.

Mưa lớn gây sạt lở tuyến đường ĐH02, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đề nghị các địa phương thực hiện biện pháp ứng phó phòng, tránh và di chuyển các hộ dân vùng xung yếu đến nơi an toàn; tiếp tục triển khai ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, nghiêm túc thực hiện công tác trực ban và kịp thời tổng hợp báo cáo theo quy định. Đồng thời, các địa phương theo dõi sát các bản tin cảnh báo, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” ứng phó kịp thời khi mưa lớn xảy ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 31/7 đến hết ngày 2/8, khu vực tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to (cục bộ có nơi mưa rất to) và dông, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa, dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây lũ quét, lũ ống trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất, đá ở các sườn đồi, núi và các taluy dương có độ dốc lớn; sạt lở tại các công trường xây dựng và các tuyến đường giao thông đang thi công trên địa bàn toàn tỉnh. Mưa lớn gia tăng nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối và ngập úng đô thị cục bộ...

Gần 80 nhà dân bị tràn đất đá do sạt lở

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 29/7 đến 14 giờ ngày 31/7, tỉnh ghi nhận 79 nhà dân bị đất đá từ taluy dương sạt lở vào, trong đó, nhiều nhất là huyện Na Rì có 34 nhà, huyện Chợ Mới có 25 nhà, huyện Chợ Đồn 11 nhà...

Bên cạnh đó, taluy dương tại tuyến đường Côn Minh (huyện Na Rì) đi xã Vũ Muộn (huyện Bạch Thông) sạt lở đất, đá khiến hai người dân xã Cao Sơn (huyện Bạch Thông) bị thương. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Taluy dương sạt lở tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ gây tắc đường cục bộ, như Quốc lộ 3 kết nối Bắc Kạn-Thái Nguyên, đoạn qua xã Hòa mục (huyện Chợ Mới) bị sạt lở khoảng 1.500m3 đất, đá, hiện đã thông đường; đoạn km 13-14 từ thành phố Bắc Kạn đến thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) bị sạt lở khoảng 50m3 đất, đá; Tỉnh lộ 257 đoạn qua Thôn Nà Vài xã Quang Thuận (huyện Bạch Thông) bị sạt lở taluy dương dài khoảng 20m, hiện đã thông đường bước 1...

Trụ sở Công an xã Cư Lễ bị khoảng 80m3 đất, đá sạt lở tràn vào; trạm Y tế xã Quang Phong (huyện Na Rì) bị khoảng 150 m3; Trường Mầm non xã Vi Hương (huyện Bạch Thông) bị khoảng 35m3 tràn vào...

Tắc đường cục bộ kéo dài hàng km tại điểm sạt lở QL3 kết nối Bắc Kạn - Thái Nguyên, thuộc địa phận xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Về Nông nghiệp, 131,22 ha lúa; 31,58 ha ngô, rau màu; 11,62 ha ao nuôi cá bị ngập bị ngập, lụt.Các địa phương trong tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ" và huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở để ổn định chỗ ở, hỗ trợ đưa người bị thương đến cơ sở y tế; chỉ đạo, phối hợp với đơn vị quản lý các tuyến đường bị sạt lở khẩn trương thực hiện các biện pháp thông đường, cắm biển cảnh báo phương tiện, người dân không dừng đỗ tại các vị trí đã bị sạt lở...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 31/7 đến ngày 1/8, các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Mưa lớn ở tỉnh Bắc Kạn có khả năng kéo dài đến ngày 2/8 với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc./.

Bắc Kạn: Mưa lớn kéo dài, hai người bị thương do sạt lở đất đá Theo Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai Bắc Kạn, 2 người ở xã Cao Sơn (huyện Bạch Thông) bị thương do sạt lở đất tại tuyến đường Côn Minh (huyện Na Rì) đi xã Vũ Muộn (huyện Bạch Thông).