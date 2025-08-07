Tuyên Quang: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong giai đoạn mới

Ngày 7/8, tại thành phố Tuyên Quang, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh việc thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh là bước đi quan trọng trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương. Với 11 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Đảng bộ bao gồm các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và cơ quan tư pháp… đã từng bước kiện toàn tổ chức, chỉ đạo thành công Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc và tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng bộ trong việc tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, ông Hầu A Lềnh đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể: tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng; đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đảng, hướng tới mô hình tổ chức đảng điện tử minh bạch, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh khẳng định trong bối cảnh Tuyên Quang và Hà Giang (cũ) hợp nhất mở ra không gian phát triển mới, việc xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trở thành hạt nhân chính trị vững mạnh sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn tỉnh.

Ông Hầu A Lềnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần “Đoàn kết-trách nhiệm-kỷ cương-đổi mới-phát triển,” ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh chính thức được thành lập từ tháng 2/2025, với trên 1.500 đảng viên ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan tư pháp, đơn vị đào tạo, sự nghiệp, các hội quần chúng cấp tỉnh.

Thời gian qua, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành đúng tiến độ, đúng quy định. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 121 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nền nếp, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức Đảng.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2025-2030, phương châm hành động của Đảng bộ là “Đoàn kết- trách nhiệm-kỷ cương-đổi mới-phát triển.” Đảng bộ xác định tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức mới, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả phối hợp, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Đại hội đặt ra là: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp lãnh đạo theo hướng dân chủ, kỷ cương, sâu sát, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình tổ chức Đảng điện tử phù hợp với xu thế phát triển.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ sẽ tập trung xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; đồng thời, công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVIII gồm 48 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết./.

